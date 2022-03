Conviene rimanere svegli

Vangelo (Lc 9,28-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

Il commento di Michele Cuttano, diacono

“Gesù prese con sé Pietro Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante”.

La “trasfigurazione” è una realtà che appartiene ad ognuno di noi, sì, anche in questi tempi così difficili di guerre e pandema.

E’ un incontro che può appartenere al nostro vissuto.

Per conoscere ed entrare in questa realtà completa, è indispensabile un cammino di preghiera, un dialogo profondo con Dio.

Se non ci mettiamo in ascolto rischiamo di incontrare solo noi stessi o proprio un bel niente, un rito vissuto per dovere o tradizione non ci porta ad un incontro con Dio.

“Il Suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante…”.

C’è una Luce che vuole illuminare il nostro cammino, dare il senso vero alla nostra vita, al perché dei nostri giorni, di certi storie assurde come quelle di questi nostri giorni.

Questa Luce di Cristo non è un fatto privato di tre discepoli…

Pietro Giovanni e Giacomo non sono solo figura della Chiesa, su quel monte c’è una risposta anche per noi, c’è qualcosa anche per me e per te.

“Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria…” .

C’è un sonno che ci prende e opprime anche i nostri vissuti, un sonno che spesso rappresenta per noi una fuga da una storia troppo “complicata”, troppo “assurda”, troppo “CROCIFISSA”.

Quante volte la nostra mente sfugge, si rifugia in un sonno fatto di alienazione che si trasforma a volte in violenza verso il prossimo o anche verso noi stessi.

E’ un sonno che prende tutti: giovani, adulti, anziani, ordinati, intellettuali, capi di nazioni…

Facciamo finta di essere svegli, sobri, ed invece dormiamo alla grande e non vediamo più Dio nel nostro prossimo, nelle vite dei nostri familiari, nelle nostre esistenze, nelle esistenze di intere nazioni.

Non c’è più niente di Sacro nella vita, tutto diventa banale, economico

E iniziamo ad aver paura del mondo e dell’uomo sconosciuto che è in noi capace di tutto.

Non vediamo più la Gloria di Dio.

Chi rimane sveglio fa questa esperienza “anticipata” di risurrezione.

In questo nostro vegliare con gli occhi fissi su Cristo io e te riceviamo una luce che illumina la nostra storia, la nostra Croce.

Altrimenti diventa tutto un baratro di buio, di morte, di non senso.

Anche l’amore, la sessualità, i figli, anche la vita stessa diventa senza senso.

Una vita vissuta secondo la filosofia del “mordi e fuggi”.

C’è invece un incontro intimo con la Gloria di Cristo dal quale l’uomo riceve la forza che il mondo non può conoscere, che satana cerca sempre di rubare dal cuore dell’uomo.

Il soffrire di chi ha lo sguardo su Cristo è diverso.

Il dolore, la sofferenza fisica e morale restano, a volte sono atroci, continuano a far male a far gemere la carne ma la disperazione no!

Anche il soffrire più profondo si riveste di Luce, di speranza per il mondo.

La risurrezione prende il posto della morte anticipata a cui il principe di questo mondo vuole condannarci.

Questo momento meraviglioso della trasfigurazione, in questo nostro peregrinare terreno, non è stabile, è limitato, ha un termine.

Però l’esperienza della trasfigurazione ci indica un cammino:

“Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”.

Nell’ascolto di Gesù c’è la possibilità dell’uomo di sperimentare la trasfigurazione su un altro monte della vita, che appartiene ad ogni essere vivente: il monte del Calvario.

Quello è il monte che ci aspetta.

E’ il monte di un matrimonio fallito; di una malattia; di una ingiustizia ricevuta; della solitudine spirituale; è il monte dove vieni tradito e venduto dai tuoi amici per trenta denari; della disperazione; della violenza fatta e di quella ricevuta; è il monte dove hanno rubato l’affetto più importante per un bimbo;

E’ il mio ed il tuo Calvario.

E’ il monte della Luce in Cristo o delle tenebre del mondo.

Il Trasfigurato sul monte è lo Sfigurato sul Calvario.

Caro fratello, la Voce di Dio cerca un volto, dei lineamenti, cerca un corpo per divenire amore.

Cerca la mia e la tua anima per donarci la vita.

Seconda Domenica di Quaresima, fra il frastuono delle armi, il cristiano ritrova in Cristo la strada del suo cammino di vita, strada che non passa mai per la guerra, mai.