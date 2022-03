Il nuovo ruolo dell’ospedale di San Severo

L’ospedale “Masselli Mascia” di San Severo si appresta a svolgere un nuovo ruolo di maggiore interazione sul territorio, anche a seguito di un incontro tenuto tra i vertici dell’Asl Foggia (che ne detiene la gestione) e alcuni sindaci del circondario che hanno rappresentato esigenze e criticità. La prima è senza dubbio quella della carenza di personale.

Sulla questione, il direttore generale Vito Piazzolla ha sostanzialmente allargato le braccia, visto che tutte le iniziative intraprese sul tema non avrebbe sortito gli effetti sperati, anche perché la sede sarebbe geograficamente poco attrattiva.

E’ stato comunque confermato il suo ruolo strategico, con novità in vari settori.

Asl e Policlinico hanno firmato una convenzione che consentirà a sei ortopedici del Riuniti di prestare attività specialistica, al di fuori del normale orario di lavoro, a San Severo. Altre due convenzioni con Casa Sollievo della Sofferenza e il Policlinico di Bari, invece, consentiranno alla Asl di sopperire alle carenze di specialisti in Pediatria.

Inoltre, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole sull’attivazione della “Neurologia - Stroke Unit spoke” a San Severo, modificando il piano ospedaliero con l’attivazione dei posti letto di Neurologia, funzionalmente collegati alla Struttura Complessa di Medicina Interna. Questo consentirà di implementare la rete Ictus in provincia di Foggia.

La Nefrologia sarà ancora di più un punto di riferimento nella rete provinciale dei servizi del settore, e infatti è partito un processo di aziendalizzazione dei centri territoriali di Dialisi di Vieste e di Rodi Garganico, gestiti da Casa Sollievo ma coordinati da San Severo.

Con l’istituzione e l’attivazione del day service multidisciplinare chirurgico, è stata implementata l’attività del servizio di Oftalmologia, grazie a una sinergia con il reparto di Cerignola.

Il Centro di Orientamento Oncologico prosegue nelle sue attività di grande valore in provincia e nella rete regionale. E’ stato annunciato, in collaborazione con l’AReSS Puglia, un progetto avanzato di sperimentazione con i centri screening oncologici, con il coinvolgimento di quello di San Paolo Civitate.

Si attende, infine, il conferimento di incarico di primario della Cardiologia, finora detenuto da quello della struttura di Cerignola.

c.g.