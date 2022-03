Bonus Turismo e Matrimoni

E’ partito dal 28 febbraio 2022 il cosiddetto “superbonus Turismo”, una misura che prevede agevolazioni sotto forma di credito di imposta e contributi a fondo perduto per imprese turistiche che effettuano interventi di ristrutturazione e riqualificazione. Chiamato anche superbonus hotel 80% o bonus turismo 2022, è un’agevolazione che prevede incentivi finanziari per le imprese turistiche (IFIT).

Sono disponibili due forme di incentivo:

- credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione edilizia;

- contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese per un importo massimo di 40.000 euro, aumentabile fino a 100.000 euro in presenza di particolari requisiti legati a digitalizzazione, imprenditoria femminile e giovanile, mezzogiorno.

Lo scopo della misura è incentivare le imprese turistiche a realizzare interventi per ottenere miglioramenti in termini di sostenibilità, di sicurezza e soprattutto di efficienza energetica a cui è destinato il 50% delle risorse. Grande attenzione è rivolta alle aziende del centro sud. Infatti una quota del 40% delle risorse è riservata alle imprese con sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In totale sono stati stanziati 600 milioni di euro, suddivisi in quattro anni, per favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture del comparto turistico.

Il Governo riconosce gli incentivi del Superbonus turismo 2022 alle imprese alberghiere; strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali; strutture ricettive all’aria aperta; B&B; imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta previsti nel superbonus Turismo 2022 sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per gli interventi, avviati successivamente alla data di entrata in vigore dell’apposito Decreto Ministeriale, ovvero dal 30 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, che siano posti in essere per l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture; per la riqualificazione antisismica; per l’eliminazione delle barriere architettoniche; di tipo edilizio (di manutenzione), funzionali alla realizzazione degli interventi già citati; per la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; relativi alla digitalizzazione

Gli incentivi del superbonus Turismo saranno erogati annualmente fino a esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità, secondo l’ordine cronologico delle domande. Il Ministero del Turismo a tal fine ha pubblicato l’Avviso n. 2615/22 del 18 febbraio 2022, contenente i termini per l’erogazione mentre e il funzionamento. Vengono stabilite due forme d’incentivo per le attività aventi diritto che effettuano specifici interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero: credito d’imposta fino all’80%; contributi a fondo perduto fino al 50%, fino a 40.000 euro, con possibilità di aumento fino a 100.000 euro.

1) CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta del superbonus Turismo è pari all’80% per gli interventi ammessi. È utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Viene ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta, fino a quello successivo a quello in corso, alla data del 31 dicembre 2024. In pratica è riconosciuto per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022 nel limite di spesa annuo pari a 180 milioni di euro per il 2020; 200 milioni di euro per il 2021; 100 milioni di euro per 2022.

Il credito d’imposta deve essere fruito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi d’imposta successivi.

Inoltre, il credito d’imposta del superbonus Hotel 80% è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Deve essere utilizzato, anche dai cessionari, entro il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024. Non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione.

2) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il decreto prevede per gli stessi interventi e destinatari, anche la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro. È fruibile anche indipendentemente dal credito d’imposta. Inoltre, può essere aumentato anche cumulativamente fino a ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani. Ciò vale anche per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. È bene precisare che per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura del contributo a fondo perduto non può comunque superare il limite massimo di 100.000 euro complessivi. Il ministero erogherà la somma del contributo in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento. Viene riconosciuta anche la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30%, se viene presentata un’idonea garanzia.

CUMULABILITÀ

Gli incentivi del Superbonus turismo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi. Devono rispettare le condizioni e i limiti dei Regolamenti europei sugli aiuti di Stato.

SCADENZA DOMANDE

Per il 2022 le domande per ottenere il credito di imposta e i contributi a fondo perduto sono aperte fino alle 17 del 30 marzo, così indicato dal Ministero del Turismo.

ALTRI AIUTI PER LE IMPRESE TURISTICHE

Per le spese ammissibili al superbonus Turismo è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”. Ciò a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. Nel Decreto sono previsti anche altri possibili aiuti per le imprese turistiche. Tra questi vi sono delle specifiche garanzie per i finanziamenti nel settore turistico, l’accesso al Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, nonché il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator che vale solo per le attività con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12. Per quest’ultimo aiuto, l’Avviso pubblico del Ministero del Turismo n. 2613/22 del 18 febbraio 2022 ha previsto che potrà essere richiesto dalle ore 12:00 del 4 marzo 2022 alle 17:00 del 4 aprile 2022.

FONDI DISPONIBILI PER I RISTORI TURISMO 2022

100 milioni di euro per il 2022; 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; 40 milioni di euro per l’anno 2025, fino a concorrenza delle risorse disponibili.



BONUS MATRIMONIO 2022

Con il bonus matrimonio 2022 vengono messi a disposizione 60 milioni di euro per il ristoro alle imprese del wedding che sono state colpite dalla crisi economica derivante dall’emergenza Covid.

Non sono invece previste agevolazioni per gli sposi a livello nazionale. Infatti con la conversione in Legge del Decreto Sostegni Bis è stato bocciato lo sconto fiscale del 25% sulle spese per la cerimonia nuziale di una coppia, quindi il bonus matrimonio riguarda solo le imprese.

I contributi a fondo perduto sono destinati ad imprese dei settori del wedding, di organizzazione di cerimonie e feste, dell’intrattenimento e il settore Horeca, ovvero Hotellerie, Restaurant e Catering.

COME FUNZIONA

Con la conversione in Legge del Sostegni Bis (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), che è stato oggetto di un Maxi emendamento del Governo, è stato introdotto l’articolo 1-ter, che prevede uno stanziamento di fondi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’Horeca. Tale bonus è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione UE ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, articolo 108. Il tetto massimo di spesa è pari a 60 milioni di euro. Nell’emendamento sono anche stati stabiliti requisiti e criteri per ottenere il bonus matrimonio, vediamoli nel dettaglio. Il 4 gennaio 2022 intanto, il Governo ha annunciato il Decreto 30 dicembre 2021 che disciplina termini e dettagli del bonus matrimoni 2022 per presentare domanda che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.42 del 19-02-2022.

A CHI SPETTA

L’importo complessivo del bonus 2022, relativo agli introiti dell’anno 2020 sarà ripartito tra tutte le imprese che operano nel settore delle cerimonie di feste, del wedding, dell’intrattenimento e del settore Horeca. Nello specifico le risorse saranno così suddivise: 10 milioni di euro per le imprese del settore Horeca; 10 milioni di euro alle imprese del settore di intrattenimento, di feste, di cerimonie e di quelli diversi del wedding; 40 milioni di euro a valere sul settore wedding.

CHI HA DIRITTO

Potranno richiedere il bonus matrimoni nel 2022 le imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019. Altri dettagli e requisiti per chiedere il bonus saranno a breve chiariti dal Mise e dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento su cui vi terremo aggiornati.

INIZIATIVE REGIONALI PER GLI SPOSI

Nella fase finale di conversione in Legge del Decreto Sostegni Bis è stato bocciato l’emendamento che proponeva un sconto fiscale pari al 25% sulle spese per una cerimonia nuziale di una coppia. Infatti, il bonus sposi proposti sarebbe dovuto arrivare fino a un massimo di 25.000 con una detrazione pari al 25% sulle spese per la cerimonia di nozze per una misura valida per tre anni. Alcune forze politiche avevano richiesto un finanziamento di 80 milioni di euro per spese come affitto del locale, catering, addobbi floreali, trucco, fotografie, abiti da sposa e wedding planner. L’emendamento non aveva ricevuto l’approvazione per mancanza di risorse.

Via libera però alle iniziative a livello regionale. Infatti le regioni possono decidere di introdurre un bonus sposi per aiutare le coppie. A fare da apripista è stata la Regione Lazio che ha introdotto il bonus sposi prevedendo l’erogazione di un massimo di 2 mila euro a coppia. Per maggiori informazioni bisogna leggere l’approfondimento sul bonus sposi Lazio.

DOMANDA

Non è ancora possibile presentare domanda per il bonus matrimonio. La disciplina dei criteri e delle modalità di applicazione del contributo per i settori di wedding, Horeca e intrattenimento, nonché la procedura per presentare domanda saranno chiarite da un provvedimento dall’Agenzia delle Entrate.