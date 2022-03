Addio ad Antonio Quatraro, cieco con una 'visione'

Era nato a Lucera ma aveva vissuto buona parte della sua vita in Toscana, divenendone un punto di riferimento per la categoria dei non vedenti, fino a essere stato presidente regionale. Ieri è morto a Firenze Antonio Quatraro, 76enne insegnante ma anche molto e tanto altro, nonostante fosse cieco dalla nascita. In città qualcuno lo ricorda ancora, specie grazie alla sua opera di sensibilizzazione sul tema, dimostrando di avere maggiore “visione” rispetto a tanti altri dotati di occhi funzionanti, riuscendo in svariati campi e settori e con risultati straordinari.

Laureato in Lettere a Firenze col massimo dei voti, è stato docente di educazione musicale, ma anche ideatore, animatore e promotore di decine di attività che hanno coinvolto il mondo della scuola, della cultura e la società in generale, con grande attenzione alle opportunità dettate dalla tecnologia.

La sua scomparsa ha provocato un fiume di tributi in suo onore, valga per tutti quello del direttore degli Uffizi Eike Schmidt. “Apprendo con immenso dolore della morte di Antonio Quatraro – ha scritto – e da presidente regionale per la Toscana e consigliere nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ha collaborato strettamente con le Gallerie, concependo e realizzando tante iniziative e progetti tesi a favorire l'accesso e la fruizione del museo alle persone ipovedenti e prive di vista. Abbiamo perso un amico e una persona che aveva dedicato la sua vita all'impegno per gli altri”.

Tra le sue varie iniziative, si ricorda quella di essere riuscito ad aprire una strada anche sui semafori “intelligenti” e sugli attraversamenti pedonali sicuri.

Intanto, proprio oggi il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la proposta “Interventi per la tutela, l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive”

Questo il commento dell’assessore al Welfare Rosa Barone: “Sono orgogliosa di questo risultato e voglio assicurare il massimo impegno di tutta la Giunta a dare attuazione alla norma. Nell’ambito delle disabilità, quella visiva è riconosciuta tra le più gravi e, quando questa si aggiunge ad altre disabilità, si assiste a situazioni di grave difficoltà su cui come Istituzioni siamo chiamati a intervenire. In questo senso lavoreremo in sinergia con gli altri assessorati, per promuovere e sostenere i progetti per l’integrazione sociale e lavorativa di queste persone in condizione di estrema fragilità, da svolgersi a domicilio e nelle strutture adeguate. Ci stiamo già impegnando in questo senso per rendere omogenei gli interventi, in modo che in tutti i territori siano garantiti gli stessi servizi. L’obiettivo è assicurare un reale supporto alle persone non vedenti e ipovedenti con disabilità aggiuntive che alle loro famiglie”.

r.z.