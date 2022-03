La Giornata per le vittime del Covid

Oggi è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, fissata il 18 marzo in ricordo di quanto accadde in questa data due anni fa a Bergamo, quando le bare furono portate via dai mezzi dell’Esercito.

Anche se sta per terminare lo stato di emergenza (31 marzo), con un atteso decreto del Governo che sta per indicare una gestione endemica dell’epidemia, è possibile fare un bilancio, sebbene ancora provvisorio: in Italia si contano oltre 157 mila vittime associate (“per” o “con”) al virus, mentre nel mondo superano i 6 milioni.

In Puglia, fino a oggi sono stati registrati dall’inizio della pandemia 822.949 casi totali, con 7.850 deceduti e 718.606 guariti.

Secondo la Protezione civile nazionale, il dato complessivo dei decessi rispetto alla popolazione (tasso di mortalità) per la Puglia è pari a 2 casi su mille abitanti, rispetto a una media nazionale di 2,7 casi su mille abitanti.

A Lucera, quindi, la risultanza è ampiamente superiore, se si considera che i decessi ufficiali sono 101, con una media superiore a 3 ogni mille abitanti, e con una quantità di contagiati intorno ai 6 mila, quindi circa il 20% della popolazione.

“Siamo uniti in questa giornata nel ricordo e nell’impegno incessante per la tutela della salute e della vita dei cittadini contro il Covid – ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano – e mi vengono in mente volti, storie, vicende che hanno lasciato un segno indelebile. Tutto il nostro lavoro è stato sempre incentrato a salvare il maggior numero di vite da questo virus terribile. Portiamo nel cuore tutti i pugliesi ed esseri umani che non ci sono più rinnovando la nostra determinazione a non abbassare la guardia di fronte a questa pandemia. La pandemia non cessa con la fine dello stato di emergenza, ma richiede da parte di tutti attenzione e responsabilità in particolar modo nei confronti di chi è più fragile proprio nella prospettiva di un progressivo superamento delle restrizioni”.

