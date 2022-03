Padre Oleg, in guerra con fede e aiuti

Ci sono tanti modi per combattere una guerra, e pure in Italia qualcuno la sta conducendo, ma con le armi della fede e della solidarietà concreta, tanto più alimentata da un sano attivismo derivante da un evidente patriottismo.

Uno di questi è padre Oleg Grygorets, l’unico sacerdote ucraino operante in Puglia, appartenente alla confessione greco-cattolica che celebra con il rito bizantino. La sua chiesa in Italia ha un vero e proprio esarcato apostolico che gestisce 70 preti e 150 parrocchie, con circa 70 mila battezzati. E’ una sorta di grande diocesi della Chiesa cattolica, ma istituita a favore delle Chiese di rito orientale, con diretto riferimento alla Santa Sede. Padre Oleg opera a Foggia da oltre sette anni, e la sua base è la chiesa dell’Annunziata, nelle immediate vicinanze della Cattedrale. Ma la sua azione pastorale si estende anche a Lucera, a San Severo e perfino a Bari, luoghi in cui le comunità sono spesso numericamente molto nutrite.

Nelle ultime settimane ha messo in piedi un efficacissimo sistema di aiuti che arrivano dritti dritti nel suo Paese di origine, secondo una modalità fortemente rodata. Come una pallina da flipper, gira i posti che già frequentava prima e possibilmente va anche in altri dove sa di trovare risposte concrete alle sue richieste di aiuto. Praticamente fa il giro di chiese e comunità italiane a cui attingere.

“Il mio Paese è in guerra, e quindi la prima cosa che chiedo sono i medicinali, perché scarseggiano, poi chiedo gli aiuti alimentari ma anche soldi, perché ci sono le spese da sostenere, ed è tutto molto difficile, perché bisogna pagare la strada, il gasolio, i pasti degli autisti e il loro compenso”.

In buona sostanza, ha creato una linea bus diretta Foggia-Ternopoli, una città non molto lontana da Leopoli, nella zona occidentale dell’Ucraina in cui la guerra non è ancora arrivata veramente. In quel luogo, che poi è il suo di origine, è stato creato una sorta di terminale di scambio: un veicolo parte stracarico di merci e ritorna pieno di persone che fuggono. Prima questo tragitto veniva fatto ogni settimana, adesso è stato raddoppiato, visto che la linea di 5.000 chilometri (andata e ritorno) viene percorsa ogni quattro giorni.

E le offerte non mancano perché la gente se che non viene disperso nulla.

“Devo dire grazie a tanta gente a nome della mia patria – ha detto – e a Lucera alla parrocchia di San Matteo al Carmine (dove celebra nella cripta una volta a mese da diversi anni, ndr) ho trovato tante persone attente, ho detto loro che la testimonianza che stanno dando è la prova della presenza di Dio. Non stanno dando offerte ai miei connazionali, ma le stanno presentando direttamente in cielo, al cospetto di Dio”.

Il suo giro delle comunità serve anche a svolgere un ruolo di interprete, perché molte delle persone accolte non riescono a esprimersi neanche in inglese, e quindi aumentano le difficoltà di comunicazione a quelle già pratiche e materiali. Alcune persone sul territorio stanno svolgendo un ruolo di mediatore sociale, ma è sempre tutto legato alle disponibilità personali di ognuno. E quindi le visite di padre Oleg nelle case e negli alloggi sono come dei briefing su cose e come fare a risolvere una certa situazione.

“Queste persone sono molto contente di come sono state accolte – ha aggiunto – e a loro non viene fatto mancare nulla. So che don Vincenzo Onorato (che opera con l’Associazione “L’Altro mio figlio” di cui è presidente, ndr) è molto attento a tutti gli aspetti, ha aperto le porte nel limite delle sue possibilità a una quindicina di persone già presenti. E io cerco di andare e trovarle tutte. So anche che ci sono persone che stanno curando tutte le pratiche (il comitato cittadino che ha rapporti diretti con Comune, Polizia di Stato, Asl e Prefettura, ndr) per i documenti. E’ un grande lavoro quello che si sta facendo”.

In questi giorni ha visto e auspicato anche il coinvolgimento dei bambini.

“Io sto vedendo tanti esempi di solidarietà insegnata ai più piccoli nella concretezza. Alcuni hanno rinunciato a un regalo, hanno aperto i salvadanai per donare a chi ha più bisogna. Questi gesti aprono il loro cuore, perché così capiscono davvero che c'è qualcuno in difficoltà e va aiutato. Così cresce la loro fede nel nostro unico Dio”.

Riccardo Zingaro