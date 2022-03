Problemi e soluzioni per i venditori ambulanti

Lucera è uno dei centri che conta un maggiore attivismo, anche sindacale, della categoria degli ambulanti. A conferma di questo, giovedì sera all’hotel Hori c’è stata un’assemblea dell’Associazione Nazionale Ambulanti della Ugl che ha incontrato gli iscritti della provincia di Foggia.

All’appuntamento sono intervenuti anche i consiglieri regionali Joseph Splendido e Antonio Tutolo, ed entrambi hanno espresso vicinanza e rivendicato azioni concrete a favore degli esercenti nei mesi scorsi, oltre alla presenza registrata del vice Sindaco Maria Barbaro che ha pure la delega al Commercio, e si è fatta promotrice di un imminente incontro al Comune con i rappresentanti locali della categoria.

Gli operatori si sono trascurati dalle istituzioni, soffrono di una specie di complesso di inferiorità, ma hanno rinnovato il proposito di voler contribuire a risolvere i problemi che accusano: vengono fuori da un biennio legato alla pandemia che avrebbe solo acuito una crisi che parte da più lontano, dopo aver dovuto pure battagliare con le Amministrazioni comunali che spesso hanno chiuso i mercati settimanali e giornalieri con l’obiettivo di scongiurare la diffusione del Covid, e magari hanno dovuto constatare che i centri commerciali al chiuso sono rimasti (quasi) sempre aperti.

E poi ci sono le grandi questioni nazionali, portate avanti dai rappresentanti dei singoli sindacati, a loro volta tutt’altro che uniti nella gestione delle interlocuzioni con le istituzioni governative e parlamentari. A Lucera sono intervenuti il presidente nazionale di Ana – Ugl Ivano Zonetti e il segretario nazionale Marrigo Rosato, oltre ai rappresentanti regionali e provinciali che interessano sia il mondo dei mercati che quello delle fiere.

“In Puglia nell’ultimo anno ha chiuso l’attività 500 ambulanti, e in Italia sono 10 mila - ha riferito Rosato – e nessuno a Roma si domanda il perché. I ristori ricevuti, del resto, non sono stati affatto adeguati ai danni subiti. Se non ci sono i mercati e i negozi, cambia il volto dei nostri quartieri e vanno in crisi le relazioni sociali. Tanto più in Italia dove operano la metà degli ambulanti di tutta Europa, distribuiti su 6 mila tra fiere e mercati”.

Quali sono i problemi di maggiore impellenza?

“A causa degli studi di settore scontiamo le eccessive aspettative da parte dell’Agenzia delle Entrate che ci martella con accertamenti, senza valutare che gli ambulanti delle regioni del sud non avranno mai gli stessi fatturati di quelle del nord e delle città turistiche. E allora, anche grazie al deputato Nicola Grimaldi, abbiamo presentato una proposta di legge che introduce una tassa fissa, accorpando Irpef e Iva, così da semplificare e alleggerire una tassazione che però coinvolgerebbe tutti, pagando meno. Viene già applicata in altri settori, non ha controindicazioni costituzionali e soprattutto farebbe giustizia della nostra equiparazioni con altri settori del commercio e della grande distribuzione. Abbiamo dimostrato con i numeri che questa soluzione produce anche un maggiore gettito”.

Cosa dovrebbe essere questo fondo di solidarietà?

“I nostri operatori sono legati al clima, se piove non lavorano, se c’è una tromba d’aria subiscono danni spesso irreversibili. E allora potremmo utilizzare il versamento alla Camera di Commercio creando un fondo a cui attingere in grado di emergenza, vogliamo pagarlo comunque, fa facendo un utilizzo concreto, anche aiutando i Comuni a riqualificare le aree in cui andiamo a lavorare diverse ore al giorno”.

A Lucera l’area mercatale, aperta da due anni e mezzo, è probabilmente la migliore di Capitanata dal punto di vista logistico, ma con un potenziale e un’attrattività economica ancora non espressa del tutto.

“In Via Montesanto stiamo bene – ha confermato Pasquale Angelilli, dirigente provinciale della Ana Ugl – e ce lo riconoscono i tanti colleghi che vengono da fuori e girano come noi nella Capitanata e nella Bat, ma purtroppo questo non basta”.

