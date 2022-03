I premiati del concorso di poesia ‘Unesco’

Con la premiazione avvenuta nei giorni scorsi e poi trasmessa sabato scorso in streaming sulla pagina Facebook del sodalizio, si è conclusa anche la 16esima edizione del concorso scolastico denominato “Una poesia per la pace”. L’iniziativa è come sempre del Club per l’Unesco Federico II di Lucera che quest’anno aveva scelto il tema “L'accoglienza: io e l'altro", su cui si sono cimentati gli studenti delle scuole medie e superiori della Puglia.

I lavori sono stati valutati dalla giuria composta da Michele Urrasio (presidente) e dagli altri componenti Raffaele Manna, Antonietta Forte, Liliana Grasso, Giada Cimino e Vincenzo Beccia.

Sono stati previsti premi ai primi tre classificati delle due sezioni, libri di poesie ai primi otto, mentre alla vincitrice nella sezione “Scuola secondaria di 2° grado” è stata donata l'iscrizione gratuita alla sezione giovanile Under 30 del Club lucerino.

c.g.

Sezione A Scuole Medie inferiori

1° Antonio IATESTA - I.C. “Roseti”, Biccari

2° Adriano PEPE - I.C. “Manzoni-Radice”, Lucera

3^ Chiara CONTE - I.C. “G. Mandes”, Castelnuovo della Daunia

4° posto a pari merito:

Alessia Paola DI BATTISTA - I.C. “Manzoni-Radice”, Lucera

Chiara CAPOZZO - I.C. “Manzoni-Radice”, Lucera

Francesca SETTEDUCATI - I.C. “Di Vittorio-Padre Pio”, Cerignola

Giulia TATTA - I.C. “Tommasone-Alighieri”, Lucera

Rebecca ULI - I.C. “Tommasone-Alighieri”, Lucera