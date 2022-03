Ucraini in cattedra al liceo Bonghi

La musica, la religione, la storia, la politica, la scienza, la cultura. Questi argomenti hanno attraversato stamattina l'assemblea di istituto al liceo Bonghi-Rosmini di Lucera che ha accolto una parte dei profughi ucraini arrivati in città negli ultimi giorni. Sono di tutte le età, da un piccolo di dieci mesi a una coppia di anziani ultra 80enni, e tra loro tante donne e numerosi bambini e adolescenti. Sono 23 attualmente i rifugiati che hanno trovato accoglienza in abitazioni private e strutture messe a disposizione di parrocchie e associazioni.

L’occasione, promossa da don Vincenzo Onorato, parroco al Carmine dove ha alloggiato diversi di loro e docente nella scuola, in effetti è stata utile soprattutto per apprendere quale sia lo stato d'animo di persone che si sono ritrovate come nemici una nazione che consideravano amica, con lingua comune e parenti oltre confine. Hanno ringraziato per la generosità materiale e sociale che stanno ricevendo in questi giorni ma anche manifestato il desiderio di tornare presto a casa.

Gli alunni si sono fatti trovare con le mascherine dipinte con i colori della bandiera ucraina, due di essi, stranieri anche loro, hanno donato rami di ulivo e rose rosse, e difficilmente potranno dimenticare questo speciale appuntamento, anche dopo aver consegnato oltre 3 mila euro in denaro, e diverso materiale tra cibo, medicinali e indumenti, frutto di una raccolta interna ai due plessi.

Gli spunti e le sollecitazioni hanno trovato riscontro dalla quantità e qualità delle domande poste, segno evidente di un grande coinvolgimento, anche emotivo, specie quando la narrazione dei giorni di guerra è arrivata a un livello di crudezza nemmeno immaginabili per moltissime generazioni di popolazioni europee.

Anche grazie a un efficace e introduttivo inquadramento storico, curato dall’insegnante Arturo Di Giovine, i ragazzi hanno potuto apprendere direttamente la situazione attuale nel Paese sotto assedio, oppure conoscere il contesto spirituale grazie all’intervento di padre Oleg Grygorets, l’unico sacerdote ucraino di Puglia, appartenente alla chiesa greco-cattolica che celebra con il rito bizantino.

“Grazie alla generosa disponibilità di molti centri che visito continuamente – ha annunciato – finora siamo riusciti a inviare 47 tonnellate di aiuti umanitari. Per favore, non stancatevi di aiutarci. Noi questo possiamo fare, e Dio benedica tutti quelli che stanno dando una mano alla nostra gente che non ha altro modo per difendersi, se non con le armi. Dopo 36 giorni di guerra, ci sono città rase al suolo, migliaia di edifici distrutti, centinaia industrie danneggiate, così come scuole e asili. Ci vengono riportati fatti terribili commessi sul nostro popolo dai russi, ho appena accolto una mamma e due ragazzine, tutte violentate prima di scappare. Stanno a Foggia e la più piccola è ancora sotto choc. Queste non sono persone, ma animali. Noi non combattiamo con la pace ma per la pace. Anche in medicina non si toglie una malattia con le parole”.

E le storie che stanno venendo fuori sono straordinarie e sorprendenti, come quella di Vladymir Samoylov, 82 anni, e Liudmyla Tsykora, di 81, entrambi fisici. L’uomo è membro del'Accademia delle Scienze dell’Ucraina, con studi avanzati sulle applicazioni dell'infrarosso nella vita quotidiana, e ricerche sulle molteplici utilità che derivano dai sensori.

“Siamo molto grati di questa grande accoglienza che gli italiani ci stanno riservando, ma anche imbarazzati – ha detto – perché dopo aver avuto ricordi di infanzia con la guerra, mai avrei immaginato che sarebbe accaduto di nuovo e quindi doverci ritrovare in questa situazione. Mi porto dall’Ucraina scena strazianti, come quel figlio che non è riuscito a salire sul treno dove invece c’era la madre. Per la mia generazione è una strana sensazione quella di avere i russi come nemici, dopo essere cresciuti in epoca sovietica. Questa cosa mi fa tanta rabbia, e la guerra ha cambiato il mio modo di guardare gli altri, anche i nostri molti amici che sono influenzati dalla propaganda. E’ difficile anche parlare con loro. Nel nostro paese vengono commessi dei crimini, non è una ‘operazione speciale’, e Mariupol viene trattata come Dresda nel 1945. Conoscevamo tutti l'Italia attraverso il cinema, l’arte e la cultura, tutti abbiamo sognato di venirci, ma non con queste motivazioni. Oggi siamo profughi, ma tutti vogliamo tornare il prima possibile a casa, perché il nostro stato d’animo non ci consente di lavorare come dovremmo”.

Anche la moglie ha detto la sua: “Il presidente Zelensky ci ha uniti tutti – ha aggiunto Tsykora – e si è rivelata la persona giusta da scegliere al momento del voto e oggi tutti crediamo in lui. Siamo molto preoccupati per i nostri parenti che sono rimasti per aiutare gli altri con attività di volontariato, ma c’è l’orrore a casa nostra. Non possiamo fare altro che difenderci anche se non credevamo che sarebbero arrivati alle bombe”.

La coppia, che è stato seguita da altre persone adulte fino a Lucera, non si trova per caso in Capitanata, perché al Conservatorio di Foggia studia pianoforte la nipote Lisa Klinkova che in Patria ha ancora i genitori. In questi giorni sta svolgendo un grande lavoro di raccordo, specie linguistico, tra la comunità locale e i suoi connazionali, e durante l’assemblea ha portato la musica della sua terra, suonando alcuni brani, tra cui uno del compositore ucraino Myroslav Skoryk.

“Questa guerra arriva da lontano nel tempo, ma ancora oggi è difficile rispondere alla domanda sulla ‘cancel culture’ russa in questo momento – ha detto nel suo intervento – perché da un lato è sempre bene favorire la cultura come ponte tra i popoli, ma dall’altro non è possibile supportare gli artisti che sostengono la guerra. Noi stiamo combattendo anche per voi”.

Riccardo Zingaro