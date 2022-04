La New Ikba è tornata

Sono trascorsi due anni senza combattimenti di kick boxing, sospesi a causa della pandemia, ma a livello nazionale non è cambiato niente: la New Ikba Lucera ha ricominciato esattamente alla stessa maniera, recitando un ruolo da protagonista nel primo appuntamento delle tre tappe di qualificazione del campionato italiano Wtka.

Il ritorno sul ring c’è stato a Vellletri domenica scorsa, quando gli atleti allenati dai maestri Serena Calabrese e Ciro Ianigro hanno fatto incetta di successi e podi, mettendo subito una seria ipoteca sull’approdo alla finale come sempre in programma a Rimini in primavera inoltrata, dopo essere passati dagli altri due impegni già fissati per maggio a Napoli e San Severo.

Nel Lazio si sono presentati 400 fighters di sei regione del centro e sud Italia, e 13 erano quelli provenienti dal sodalizio di Lucera, quasi tutti bambini, adolescenti e giovanissimi.

Nello specifico, Michele Di Maggio ha vinto entrambe le sue gare di kick e light, nella soglia sotto i 28 chilogrammi, così come Antonio Tibello (-63kg) e Antonio Capobianco (+63kg). Ryan Manganiello primo nel light contact (-52kg) e Michael Russo terzo sempre nel light. Tutti hanno gareggiato nella fascia di età 8-12 anni.

Poi ci sono Thomas Russo (-63kg) e Antonio Giglio (+69kg) vittoriosi in entrambe le specialità, Alessio Giglio (-57kg) e Vittorio Morrone (-69kg) che si sono imposti nel light, e quest’ultima è arrivato secondo nel kick. Tutti hanno gareggiato nella fascia di età 13-15 anni.