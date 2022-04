La crociata di pace di Federico II

“Federico II e la crociata della pace” è il titolo del libro che sarà presentato martedì 12 aprile alle 19 al Circolo Unione di Lucera, scritto dal professor Fulvio Delle Donne, docente di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università della Basilicata, dove insegna anche Storia medievale. Ha all’attivo un’ampia a variegata attività divulgativa, con pubblicazioni anche in lingua straniera.

L’autore dialogherà con Alessandro De Troia, analizzando un lavoro che ha come oggetto una crociata, come è stata definita da Paolo Mieli, “diversa dalle altre”. Un evento eccezionale in quanto Gerusalemme fu riconsegnata alla cristianità senza spargimento di sangue dall’imperatore svevo che si recò in Terra Santa da scomunicato.

“Mai quanto oggi ci si deve interrogare sul tema della pace e su ‘prospettive applicabili’ – hanno commentato i promotori - basti pensare all’esempio negli stessi anni di San Francesco, e su punti convergenti di una visione laica di quelle vicende che, sebbene lontane nel tempo, danno un senso attuale allo studio del passato”.

