Nuovo questore a Foggia

Si insedia stamattina il nuovo questore di Foggia. Si tratta di Ferdinando Rossi che prende il posto di Paolo Sirna. Originario di Nocera Inferiore, laureato in Giurisprudenza, è in polizia dal 1985.

Ha iniziato in Lombardia ma le sue esperienze maggiori sono al sud e in Sardegna, come al nucleo anti sequestri di Bovalino, in Calabria. Dal 1992 ha diretto i commissariati di Termoli, Orgosolo, Sarno, Battipaglia e proprio Nocera Inferiore, ma anche Bologna, Torre del Greco e Castellammare di Stabia.

Dal 2001 lavora nelle questure, come capo delle Squadre Mobili di Salerno, Potenza, Nuoro e Napoli.

Come vice questore, è stato impiegato a Cagliari, mentre al vertice è stato a Oristano e da tre anni a Brindisi.

c.g.