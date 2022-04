Multipack, esperienza e competenza negli imballaggi

Il mercato attuale, con riferimento in particolare alle grandi catene commerciali, si dimostra sempre più esigente dal punto di vista della tracciabilità. Ciò ha delle ripercussioni importanti per ciò che concerne la sicurezza, l’etichettatura e la tenuta della confezione. Sempre più di frequente vengono richiesti materiali che siano al 100% riciclabili, con tanto di certificazione e adeguati al contatto con gli alimenti. In questo modo è possibile andare incontro alle esigenze di una clientela che si dimostra sempre più attenta da un lato alla trasparenza delle informazioni che vengono riportate in etichetta e dall’altro lato alla qualità delle confezioni.

Le caratteristiche delle confezioni migliori

Una confezione di qualità richiede un notevole impegno da parte dei produttori nel mettere a disposizione un prodotto di alta qualità. Tutta la filiera produttiva si deve adattare a standard precisi, anche in segno di dimostrazione di attenzione nei confronti della clientela. Una programmazione mirata deve tenere conto di tutti questi aspetti: ed è ciò che fa Multipack, anche nella prospettiva di una futura crescita. Lo staff di questa azienda, grazie alla propria competenza e alla propria formazione, è in grado di destreggiarsi fra i controlli, le normative e le richieste del settore, in modo da garantire ai propri clienti attrezzature che siano non solo sicure e moderne, ma soprattutto in linea con le esigenze di produttività e con le dimensioni richieste. Tutto questo presuppone un occhio attento ai sistemi più veloci e più innovativi.

Le attrezzature moderne di Multipack

Sotto molteplici punti di vista gli investimenti in attrezzature performanti e a norma sono davvero vantaggiosi: per esempio sul piano del risparmio economico. Multipack è la perfetta dimostrazione di tutto questo, e mette a disposizione macchinari sicuri e affidabili, da cui scaturiscono minori fermi di produzione, una produzione maggiore in un minor numero di ore e un abbattimento dei costi, sia del personale che della produzione. È possibile, inoltre, usare materiali moderni con un impatto inferiore a livello ecologico. Le macchine proposte da Multipack, infine, sono esposte a un livello di usura minimo, il che riduce la necessità degli interventi di manutenzione.

Gli altri vantaggi

Le macchine confezionatrici che fanno parte del catalogo di Multipack si caratterizzano per sistemi di sicurezza all’avanguardia e conformi alle norme europee ed extra UE. Volendo, si può optare anche per il noleggio operativo delle apparecchiature, il che permette di detrarre interamente il prezzo della macchina. Soprattutto in ambito alimentare, poter contare su sistemi confezionatori performanti e moderni assicura la possibilità di usufruire di confezioni affidabili e, di conseguenza, di prodotti conservati in maniera ottimale.

Perché scegliere Multipack

Le proposte di Multipack costituiscono una soluzione ideale per differenziarsi dalla massa: un obiettivo che può essere raggiunto attraverso una confezione che è intrigante dal punto di vista estetico e al tempo stesso sicura, ma soprattutto precisa e pulita, grazie a informazioni chiare e facili da cogliere. Anche in questo modo è possibile sconfiggere i competitor, poiché si tratta di investire nella propria impresa, prestando attenzione alla crescita e al futuro.

Chi contattare

Federico Di Maggio si occupa di marcatura e di etichettatura a 360 gradi: è a lui che ci si deve rivolgere se si è interessati a ottenere informazioni sui codici a barre per le etichette alimentari, sui software per le etichette, sui marcatori a getto di inchiostro, sulla stampa diretta su film, sulle etichettatrici e sulle stampanti per le etichette. Vincenzo Di Maggio, invece, è il padre di Multipack, suo ideatore e fondatore: un grande conoscitore delle macchine sottovuoto e dei film plastici. Lo si può contattare per i gas alimentari, per le termosigillatrici per vaschette e per le confezionatrici angolari termoretraibili.

Lo show room di Multipack

I clienti di Multipack hanno anche la possibilità di esplorare il suo show room, che da poco è stato ristrutturato e ampliato: questi lavori hanno permesso di realizzare un’area dimostrativa incentrata sul settore food. La specializzazione nel settore agroalimentare non è certo una scelta casuale, ma è il frutto di una decisione ben ponderata che chiama in causa il legame con il territorio. Così, Multipack ha l’occasione di lavorare con i prodotti della sua regione, la Liguria: la focaccia, il pesto, i pandolci, e così via.

c.g.