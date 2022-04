Maddalena Rignanese guida le agricoltrici pugliesi

L’agricoltura provinciale e regionale parla sempre più lucerino. Dopo Filippo Schiavone che da anni è a capo di Confagricoltura Foggia, e Angelo Miano fa lo stesso con la Confederazione Italiana Agricoltori, Maddalena Rignanese Rinaldi è la nuova responsabile di Coldiretti Donne Impresa Puglia.

L’imprenditrice è stata eletta all’unanimità dal coordinamento regionale e succede a Floriana Fanizza di Brindisi.

Patron dell’azienda agricola di famiglia che conduce da circa un secolo, la 57enne è una donna “a tutta birra”, perché sui 46 ettari di terreno produce orzo da birra, oltre a grano duro e leguminose, con i ceci prodotto di punta.

Guida infatti la “Masseria Monsignore”, in contrada Guardiola, un'antica Masseria le cui origini si perdono nei secoli e la presenza del Tratturo Regio Celano, con cui la stessa confina, testimonia che è stata interessata dal fenomeno della transumanza, ovvero dalla migrazione stagionale delle greggi e dei pastori che dall’Abruzzo scendevano in Puglia e viceversa.

Ringraziando l’uscente Fanizza per il lavoro svolto, utile a creare nuove opportunità per le donne in agricoltura a partire dalla conciliazione vita-lavoro, Maddalena Rignanese Rinaldi ha voluto sottolineare l’importanza di “continuare l’opera di sensibilizzazione della società civile ai temi dell’agricoltura di qualità e della sicurezza alimentare. L'obiettivo è quello di modificare abitudini di consumo sbagliate che si sono diffuse ovunque e formare consumatori consapevoli. Per questo è necessario qualificare anche le mense scolastiche, dove deve essere garantita la presenza di prodotti tradizionali, frutta e verdura locali che troppo spesso mancano dalle tavole delle giovani generazioni con pericolose conseguenze sulla salute. Oggi l'agricoltura è donna, grazie alle grandi opportunità offerte dal sociale, dall’agriturismo e dalla vendita diretta con l'aumento del numero delle donne ai vertici di aziende multifunzionali. Riuscire a coniugare in forma responsabile attività produttiva e servizi alla persona, visione imprenditoriale e progetti di filiera, ragioni private e bene comune è il progetto ambizioso che Coldiretti sta contribuendo a realizzare, mettendo a sistema le esperienze delle imprenditrici agricole sul territorio italiano”.

“Sono quasi 24mila le aziende agricole ‘rosa’ che stanno dando un volto multifunzionale e innovativo con professioni antiche riviste in chiave moderna, in agricoltura, silvicoltura e pesca in Puglia – ha aggiunto Coldiretti - dove quasi una azienda agricola su 3 è guidata da donne e cresce anche il numero di agriturismi in rosa (+ 3,7%), passati da 286 a 305 in Puglia, a dimostrazione di quanto le imprenditrici siano riuscite - conclude Coldiretti Puglia - a cogliere al massimo le opportunità offerte dalla multifunzionalità in agricoltura. Nella loro azione imprenditoriale, le agricoltrici hanno dimostrato una grande capacità di coniugare la sfida con il mercato ed il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità diventando protagoniste in diversi campi, dalle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, ai servizi di agritata e agriasilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy, fino agli orti didattici, ai mercati di Campagna Amica e all’agriturismo”.

