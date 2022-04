I bambini terribili della New Ikba

I giovani atleti della New Ikba di Lucera si fanno valere anche in altri contesti agonistici, non solo federali. Per esempio, nella Spartan Fight Puglia, cioè la selezione per i campionati italiani assoluti di kick boxing (Xtreme Fighter Champion). La competizione si è tenuta a Foggia, in collaborazione con le Associazioni Sportive Italiane e la federazione italiana dilettantistica di arti marziali.

La formazione, guidata dai maestri Serena Calabrese e Ciro Ianigro, ha partecipato con nove atleti che hanno conseguito ottimi risultati.

Hanno vinto la loro gara, tutte nel kick light, Michele Di Maggio, Ryan Manganiello, Alessio Giglio, Thomas Russo, Antonio Alfredo Giglio (l’unico nel boxe light), Antonio Sansarella e Rosangela Iannelli, mentre gli unici due secondi posti sono stati per Vittorio Morrone e Alessio Silvestre.

r.z.