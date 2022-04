Riaprono gli stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari aperti da domenica 1° maggio, campagna di sensibilizzazione anti fumo e nuova azione regionale per finanziare interventi per rendere accessibili ai disabili le spiagge libere.

Sono i principali elementi dell’ordinanza regionale, annunciato dal vice presidente della Giunta Raffaele Piemontese che ha pure anticipato, per martedì 26 aprile, l’apertura della procedura indirizzata ai 67 Comuni costieri a cui la Regione Puglia destina 400 mila euro per finanziare interventi che assicurino alle persone diversamente abili la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge libere previste nel Piano Regionale delle Coste.

“D’intesa con il presidente Michele Emiliano – ha dichiarato - abbiamo deciso di lanciare una campagna che porti al progressivo abbandono della sigaretta sotto gli ombrelloni e che rafforzi ulteriormente la lotta all’abbandono di mozziconi sui nostri arenili. Dopo l’accordo con le associazioni rappresentative degli imprenditori balneari, possiamo così sperimentare nell’estate 2022 azioni di contenimento del fumo di sigarette, per rispettare esigenze di salute ormai diffusamente condivise e per giungere, nel 2023, ad avere liberi da sigarette tutti i circa 900 chilometri di costa pugliese”.

