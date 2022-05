Bando sul recupero del patrimonio rurale

È stato emanato il bando provinciale (seguiranno poi quelli regionali) con cui il Governo vuole incentivare il recupero di fabbricati rurali al fine di migliorare la qualità paesaggistica del territorio e l’utilizzo di fonti energetiche alternative. Sono agevolabili gli interventi di ristrutturazione su tutti i fabbricati rurali come casolari, masserie, stalle, mulini, frantoi, etc…

Soggetti beneficiari

Possono presentare le domande di finanziamento le persone fisiche, società agricole, enti profit e non profit, ditte individuali, società, enti ecclesiastici, associazioni ed enti del Terzo settore che abbiano un titolo di possesso antecedente ad 31.12.2020.

Tipologia interventi

Sono ammessi tutti gli interventi che mirano ad un effettivo miglioramento delle strutture e ad un miglioramento del patrimonio rurale.

Tempistica

Gli interventi dovranno essere realizzati in base alle necessarie autorizzazioni ed iniziati entro il 30 giugno 2023 e conclusi entro il 31 dicembre 2025, con attestato di regolare esecuzione e collaudo.

Spese ammissibili

Sono finanziate tutte le spese inerenti alle ristrutturazioni, ivi comprese quelle tecniche (progettazione, computo metrico, collaudo, etc…). Sono altresì ammesse le spese per acquisto di beni strumentali idonei all’attività da espletare e/o le strutture ivi inclusi gli impianti per energie alternative.

Contributo

Il contributo è per un massimo di 150.000 euro, cofinanziato sino all’80% del fondo. Per i beni di interesse storico o culturale è possibile ottenere sino al 100% dell’investimento.

Domanda

Ogni Regione stabilisce le date di inizio e termine per la presentazione delle domande. Il portale per presentare la domanda è unico per tutta Italia (https://portale-paesaggirurali.cdp.it). Al momento le Regioni che hanno già emanato il bando sono il Friuli-Venezia Giulia, la Campania e la Sardegna.