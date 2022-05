Prima volta di una rassegna danza d’autore

Per la prima volta a Lucera si terrà una rassegna di danza d’autore, con la direzione artistica di Marco Lattuchelli, coreografo e docente, vincitore di diversi premi internazionali.

L’iniziativa, prevista per l’estate negli spazi dell’Associazione Corte del Lupo, si intitola “100 METRIQUADRI” e rappresenta un insieme di intersezioni di arti performative fra danza, performance e teatro, dedicate alle novità della scena coreutica contemporanea, alla promozione e valorizzazione degli artisti e delle compagnie emergenti pugliesi e non.

“In 100 metri quadri si incontreranno musica, prosa e danza – ha spiegato Lattuchelli - arti connesse tra loro e coadiuvate da letteratura e scienza. Produzioni e coproduzioni, didattica e promozione artistica, sono gli elementi principali di una formula, già sperimentata nel corso della mia carriera che valorizza ricerca e sperimentazione e ‘100 METRIQUADRI’ vuole essere sintesi delle esperienze acquisite durante questi anni altrove per sostenere e valorizzare la creatività artistica e contribuire alla formazione e all'incremento del pubblico della danza. E farlo nella mia città mi riempie di orgoglio, oltre a spingermi maggiormente. E’ prevista la partecipazione di professionisti della danza, giornalisti e studiosi, in qualità di relatori che si interfacceranno con il pubblico prima o dopo le performance previste. Scopriremo tutti insieme quanti modi ci sono per abitare uno spazio o quanti per disegnarne l’architettura”.

