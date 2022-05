Fondi ai Comuni contro il caro bollette

Il ministro dell’Interno, di concerto con i colleghi di Economia e Affari regionali, ha stanziato con un decreto circa 200 milioni di euro per i Comuni e altri 50 per le città metropolitane e le province, con cui affrontare la crisi energetica e l’aumento esponenziale delle spese per le utenze di energia elettrica e gas, garantendo così la continuità dei servizi erogati.

“Era un impegno assunto e mantenuto dall’esecutivo – ha commentato l’onorevole Marialuisa Faro, componente della Commissione Bilancio – e una boccata d’ossigeno anche per i comuni della nostra provincia, che potranno contare su risorse aggiuntive più che mai necessarie”.

Nello specifico, la distribuzione dei fondi è questa: 5.949 euro per Alberona, 12.092 euro per Biccari, 4.912 euro per Carlantino, 12.843 euro per Casalnuovo Monterotaro, 8.415 euro per Casalvecchio di Puglia, 6.270 euro per Castelluccio Valmaggiore, 8.168 euro per Castelnuovo della Daunia, 5.254 euro per Celenza Valfortore, 1.251 euro per Celle di San Vito, 65.730 euro per Lucera.

Red.

Vedi anche: Agevolazioni e dilazioni Tari e Cup