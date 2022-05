Mastromatteo ancora alla guida dei frati minori

Terza rielezione consecutiva per fra Alessandro Mastromatteo che due giorni fa è stato confermato ministro della Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise. Era già in carica dal 2016 e ci resterà altri tre anni.

Il 42enne sacerdote, ordinato nel 2007 alla basilica di San Francesco a Lucera dall’allora vescovo Francesco Zerrillo, è anche il vice postulatore per la causa di beatificazione del venerabile don Tonino Bello. Dal 2013 al 2019 ha svolto lo stesso incarico per la causa di canonizzazione del beato Giacomo da Bitetto e per quelle di beatificazione del venerabile monsignor Agostino Castrillo e del servo di Dio monsignor Vittorio Cordisco.

La designazione di Mastromatteo è arrivata alla presenza del Ministro generale dell’Ordine, fra Massimo Fusarelli, 121° successore di Francesco d’Assisi, e con gli interventi del Ministro provinciale dei Cappuccini, fra Maurizio Placentino, di monsignor Francesco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo e fra Paolo Quaranta, Ministro provinciale dei Frati Minori del Salento.

r.z.