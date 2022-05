Il Papa a Lucera, 35 anni fa

Il 25 maggio ricorrono i 35 anni dalla visita di un Papa a Lucera, la prima nella storia della città, con Giovanni Paolo II che rimase quasi tutta la mattinata in centro, per un bagno di folla in Piazza Duomo e una visita privata davanti all’urna del corpo di San Francesco Antonio Fasani che proprio lui aveva canonizzato tredici mesi prima.

Fu un evento di portata storica che mobilitò tutto e tutti, secondo quanto riferito da organizzatori e testimoni oculari dell’epoca.

Alcuni di questi si ritroveranno proprio la sera dell'anniversario, alle 19.30, attorno a una tavola rotonda moderata da Silvio di Pasqua e allestita nella basilica di San Francesco, con gli annunciati interventi del sindaco dell’epoca Vincenzo Di Siena, di padre Massimiliano Marsico, guardiano del convento e da poche settimana tornato proprio nella comunità di Piazza Tribunali, e di monsignor Luigi Tommasone.

Il percorso di preparazione all’evento prevede il pellegrinaggio di alcune parrocchie diocesane dei Monti dauni, come quelle di Alberona, Pietramontecorvino, Castelnuovo della Daunia, Orsara di Puglia e Troia, i cui fedeli faranno prima visita alla casa natale del Padre Maestro e poi proseguiranno l’omaggio davanti alle reliquie del Fasani.

Altro evento collaterale è un concerto della corale Santa Cecilia fissato per sabato 28 maggio nella stessa chiesa dove domenica, alle 11.30, verrà celebrata la messa solenne con il ricordo dei fatti accaduti, officiata dal vescovo Giuseppe Giuliano. Al termine della funzione religiosa, ci sarà spazio per l'individuazione di un monumento che sarà collocato nella piazza adiacente. In serata, infine, spazio a uno spettacolo medievale con gli sbandieratori “Città di Lucera”.

r.z.