Di Corso e Consale restano in carcere

A distanza di un mese esatto dal blitz dei carabinieri, restano detenuti in carcere Vincenzo Di Corso di 35 anni e Fabio Consale di 32, i due lucerini arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il loro avvocato difensore Giuseppe Perrone ha già inoltrato una richiesta di rito abbreviato per il primo e di patteggiamento per il secondo.

La particolarità della loro vicenda è soprattutto riferita al ritrovamento, nel luogo dove si trovavano entrambi in quel momento, di dieci chili di hashish e circa mezzo chilo di cocaina suddivisi tra involucri e buste separate, un quantitativo che a Lucera non era mai stato scoperto in una sola volta, per un valore stimato di almeno 200 mila euro.

Questa circostanza conferma l’imponenza dei traffici locali, operanti su crocevia che vanno dall’Alto Tavoliere ai Monti dauni.

L’azione dei militari c’era stata nel pomeriggio del 19 aprile scorso quando sono entrati in azione forse a seguito di una precisa informazione che ha permesso loro di andare quasi a colpo sicuro, anche con la collaborazione dei Cacciatori di Puglia e del Nucleo Cinofili di Modugno.

Red.