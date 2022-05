Premio nazionale per il Convitto Bonghi

Il Convitto Bonghi di Lucera è uno dei 60 istituti italiani vincitori del concorso scolastico nazionale “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

L’iniziativa ha voluto celebrare la prima elezione dei Consigli regionali, evento che ha reso pienamente operativa la disposizione costituzionale che istituiva le Regioni già nel 1948, con il diretto coinvolgimento dei ragazzi al fine di sensibilizzarli e avvicinarli a un importante capitolo della storia d’Italia.

La 2^C dell’indirizzo Alberghiero si è aggiudicato un premio di 3.000 euro. La dirigente Mirella Coli ha già annunciato l’utilizzo: sarà istituita una borsa di studio per studenti convittori non abbienti e sarà organizzato un viaggio premio per gli alunni vincitori.

Il lavoro, consistente in un elaborato costituito da 27 slide, è stato coordinato dalle docenti Angela Moccia e Pina Finaldi, ed è stato intitolato “Diversi ….ma uniti”.

“Affronta la tematica dell’unità nazionale nel rispetto delle diverse tradizioni regionali – hanno spiegato da Via IV Novembre – e la Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è un ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo che hanno trovato in essa sempre accoglienza e rifugio. Gli alunni hanno inoltre evidenziato le tradizioni della città di Lucera che Federico II di Svevia trasformò in una comunità multietnica unendo pacificamente lingue, razze e religioni diverse. Durante le esercitazioni didattiche, infatti, sono stati rivisitati alcuni piatti della gastronomia federiciana al fine di preservare le tradizioni che caratterizzano le nostre comunità locali e tramandarle alle generazioni future”.