Coppa Italia pongistica per Di Carlo

Claudio Di Carlo ha smesso di fare attività pongistica a Lucera, alla Sport 2000, e l’ha ripresa in Lombardia dove però non ha smesso di mettersi in evidenza.

Ai campionati italiani di tennistavolo di categoria, in corso a Riccione in questi giorni, ha conquistato la Coppa Italia a squadre di serie C, militando nella TT Aquile Azzurre Milano che hanno prevalso su Prato al termine di una lunga e combattuta finale.

La formazione era composta anche da Alessandro Gala, Pier Offredi, Francesco Leuci e Vincenzo Meduri.

Con questo trofeo, la società ha ottenuto automaticamente la promozione in serie C1.

r.z.