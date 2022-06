Ecco Tribu, la gastronomia d’autore

Si dice che una persona si riconosca anche da quello che mette nel proprio piatto, e allora bisogna stare attenti alla scelta del cibo, oltre che al modo corretto per prepararlo e cucinarlo. Il mangiare bene e sano non è più soltanto una moda di chi se lo può permettere, ma ormai un’esigenza che raggiunge tutte le fasce di una popolazione in cui è sempre più diffuso il concetto di benessere che comincia dalla tavola.

Ma bisogna conoscere anche i luoghi giusti per trovare i prodotti adeguati, e a Lucera da qualche giorno è possibile farlo da TRIBU, molto più che una semplice gastronomia, perché dentro si possono incontrare mondi diversi racchiusi nel locale aperto al civico 24 di Piazza Tribunali.

“Abbiamo fatto una scelta precisa – ha spiegato Giusy Clemente, socia e co-fondatrice dell’iniziativa imprenditoriale – cioè quella di offrire prodotti che non sono reperibili in altre attività simili alla nostra. Ci serviamo soprattutto di piccole aziende di tutto il territorio italiano, da nord a sud, spesso a conduzione familiare e quindi capaci di mantenere altissimi standard qualitativi, con filiere corte e garantite. Siamo aperti ancora da pochi giorni, e quindi naturalmente non escludiamo di adeguare le nostre proposte alle esigenze e ai gusti della clientela”.

Al momento, in effetti, da TRIBU si possono trovare delle vere e proprie specialità, rare e sfiziose, anche per chi intende dare un tocco di originalità (e sana discussione) alla propria cucina, come l’aceto grattugiabile, il (vendutissimo) prosciutto cotto all’acqua di mare, oppure formaggi del Tirolo e biscotti siciliani. La Puglia resta comunque ben rappresentata, con la pasta, i vini e i salumi, mentre rigorosamente lucerini sono il pane e i panini, farcibili sul posto con una delle tante ghiottonerie presenti al momento nel banco frigo.

Red.

TRIBU – Piazza Tribunali 24, Lucera

Tel. 0881-042057

Pagina Facebook

Pagina Instagram