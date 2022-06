La New Ikba ai campionati italiani

Tutti gli atleti della New Ikba Lucera si sono qualificati per la finale dei campionati italiani di kick boxing WTKA che si terranno a metà giugno a Velletri.

Il risultato ufficiale è arrivato domenica scorsa, al termine della terza tappa di qualificazione che è stata allestita a San Severo, con la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da sei regioni del centro-sud come Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Campania e ovviamente Puglia.

La squadra era composta da 14 elementi, il cui bottino è stato di 15 medaglie d’oro, 7 d’argento e 4 di bronzo, con i loro allenatori Serena Calabrese e Ciro Ianigro che si sono detti soddisfatti per aver portato tutti sul podio e all’epilogo tricolore nel Lazio.

Michele Di Maggio (-28kg), Antonio Alfredo Giglio (+69kg) e Antonio Tibello (-63kg) hanno vinto entrambe le rispettive gare del light e del kick, mentre Ryan Manganiello (-52kg), Antonio Capobianco (-63kg), Alessio Giglio (-57kg), Rosangela Iannelli (+70 kg) ed Emanuela Pavese (-50kg) si sono imposti nel light e sono arrivati secondi nel kick.

Antonio Sansarella (-63kg), invece, ha vinto nel kick ed è arrivato secondo nel light.

Thomas Russo (-63kg), Alessio Silvestre (-89kg) e Vittorio Morrone (-69kg) hanno vinto nel light e sono arrivati terzi nel kick.

Nel light, infine, secondo posto per Giuseppe Pio Dotoli (+89kg) e terzo per Michael Russo (-42kg).

