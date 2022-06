‘Concerto alla Luna’ con i Rotary

E’ l’anfiteatro di Lucera la sede scelta per un evento che sta coinvolgendo i nove Rotary Club della provincia di Foggia, uniti nel progetto benefico “Childlife” che vuole dare sostegno sanitario concreto alle popolazioni giovanili del Vietnam affette da cardiopatie e malformazioni congenite.

Si tratta di un “Concerto alla Luna”, in programma martedì 21 giugno alle 21 nell’arena romana dove si esibiranno Gabriella Orlando (pianoforte), Alessandro Perpich (violino), Matteo D’Apolito (basso-baritono), con le voci narranti di Antonella Corna e Luigi Minischetti. Sono in programma liriche di Flaubert, Leopardi, Garcia Lorca, D’Annunzio e Neruda.

L’iniziativa è benefica ed è partita con la istituzione di una borsa di studio a favore di un chirurgo pediatrico individuato dall’Università di Foggia assieme al Policlinico Riuniti. Il compenso è stato già assegnato ma l’obiettivo è aggiungerne una seconda con cui allargare la possibilità a un altro specialista, entrambi con un soggiorno-studio di due settimane. Alla serata interverranno il governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, Gianvito Giannelli, e quello eletto Nicola Maria Auciello

Red.

Informazioni e biglietti: 328-7177751