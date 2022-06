Cercasi nuovo segretario generale

Nella settimana appena trascorsa, caratterizzata soprattutto dalla bufera sugli aumenti Tari che hanno provocato varie reazioni della popolazione e proteste arrivate fin dentro Palazzo Mozzagrugno, per l’Amministrazione Pitta si è materializzata anche una questione che era rimasta più o meno sullo sfondo ma ora si rivela di impellente e importante risoluzione. Si tratta dell’individuazione del nuovo segretario generale dell’ente.

Così come anticipato da Luceraweb, Giovanna Acquaviva (in carica da 11 mesi) da qualche settimana non riscuoteva più della fiducia della maggioranza, anche se ha mostrato di non gradire la rivelazione di questa circostanza. Non se lo sono mai detto apertamente e reciprocamente, ma da entrambe le parti conoscevano perfettamente la situazione, e quindi la dirigente tarantina ha preso la strada di Pietrasanta (Lucca) dove si insedierà già da mercoledì prossimo.

Nel frattempo, l’avviso pubblico già emanato alcuni giorni fa è arrivato alla fase dei colloqui con chi ha risposto, tra cui Gianluigi Caso, originario di Troia e segretario generale a Foggia fino a settembre dell’anno scorso, a supporto dell’Amministrazione di Franco Landella. Sarebbe lui il maggiore accreditato di prendere le redini della macchina amministrativa del Comune che sta presentando problemi di varia natura, specie per i rapporti con la classe politica attuale.

r.z.