Un video sui Monti Dauni dalle Pro Loco

Le Pro Loco dei Monti dauni ora hanno un video promozionale da “spendere” in tutti gli appuntamenti pubblici a favore della conoscenza del territorio.

“Monti Dauni: Una storia presente” è il titolo dell’opera realizzata nell’ambito di “Puglia on screen”, il progetto realizzato dall’Unpli Puglia con il contributo economico della Regione che ne ha finanziati 14 in tutta la Puglia, e in Capitanata anche per Tavoliere e Gargano.

Il filmato dura due minuti e rappresenta una carrellata del territorio che si sta ritagliando uno spazio sempre più consistente nel panorama turistico pugliese e nazionale, imponendosi nell'immaginario come un’area ricca di paesaggi e di luoghi pieni di storia in grado di incantare e stupire quanti li scelgono come meta di viaggio in cui trovare piccoli tesori, paesi arroccati e borghi medievali, autentici scrigni di secoli di storia, d’arte e tradizioni con riconoscimenti di rilievo nazionale come Borghi più belli d'Italia, Bandiere Arancione, Borghi Autentici, Città Bio e Citta Slow, senza contare le caratteristiche sociali, paesaggistiche e infrastrutturali che diventano attrattori naturali per gruppi più o meno organizzati di persone.

“Il nostro è un compendio straordinario di castelli, chiese, centri storici e scorci che ben raffigurano e descrivono il territorio – ha spiegato Gerardo Lionetti, vice presidente Unpli Puglia e referente per i Monti dauni - e in effetti sarà il nostro biglietto da visita in tutti gli appuntamenti in cui ci sarà bisogno di presentare e raccontare il nostro patrimonio che è fatto anche di tradizioni, folclore ed eno-gastronomia”.

La presentazione c’è stata giovedì scorso proprio a Lucera, con l’intervento di Rocco Lauciello, il presidente Unpli Puglia.

