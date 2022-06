I problemi dei media in Capitanata

Mentre si attende ancora quella da assegnare a Liliana Segre, annunciata a dicembre 2019 dall’Amministrazione Tutolo ma mai conferita, oggi pomeriggio il Consiglio comunale di Lucera potrebbe riconoscere la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Il giornalista americano è in procinto di essere estradato dal Regno Unito nel suo stesso Paese dove lo attende un processo con pesanti accuse, tra cui quella di spionaggio, per aver prima acquisito e poi rivelato diversi documenti riservati sulla gestione della lotta al terrorismo.

Il fondatore di Wikileaks vive ormai dal 2012 in condizioni di ristrettezze, solo apparentemente a piede libero, dopo aver trascorso alcuni anni all’ambasciata dell’Ecuador che lo aveva accolto in un primo momento.

Promotore dell’iniziativa è il consigliere comunale Davide Colucci che ha voluto sottolineare il grosso problema che esiste anche in Italia in relazione alla libertà di stampa.

“Assange è un simbolo su cui dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione – ha detto – anche per quello che può rappresentare nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di giornalisti liberi e portatori di verità contro le fake news. Sono un avvocato e non entro nel merito dei singoli procedimenti, ma sequestrare il telefono a un giornalista fa capire che ci sono dei grossi problemi sul territorio”.

Il riferimento è infatti a quanto accaduto la scorsa settimana a Francesco Pesante, direttore de l’Immediato al quale la squadra mobile di Foggia ha prelevato (e poi restituito due giorni dopo) lo smartphone. La procura lo accusa di ricettazione del video in cui viene ripreso l’omicidio di Alessandro Scrocco, avvenuto il 17 maggio scorso davanti al carcere di Foggia. Quelle immagini pubblicate da tantissimi media, quindi, documentano un fatto accaduto per strada, hanno girato i telefonini di mezza provincia anche fuori dall’ambito giornalistico, ma il pm Rosa Pensa ha manifestato l’intenzione di voler capire da chi lo abbia ricevuto, e infatti sono indagate anche altre due persone, esponenti delle forze dell’ordine, per rivelazione di segreto di ufficio.

Ma nelle settimane precedenti le tappe di avvicinamento a questo clamoroso provvedimento erano state la convocazione di diversi giornalisti sentiti come “persone informate sui fatti”: l’intento era sempre quello di capire come siano arrivati a certe informazioni che evidentemente gli organi inquirenti ritengono di loro esclusiva competenza.

Bepi Martellotta, presidente dell’Assostampa Puglia, ha definito “gravissimo quanto sta accadendo in questa parte della regione”.

Questa vicenda sembra essere il culmine di un progressivo deterioramento delle comunicazioni tra i due mondi che fino a qualche anno fa avevano relazioni molto più dirette e sicuramente efficaci. I cronisti più anziani e gli operatori di polizia più esperti ricordano come investigatori e giornalisti avessero rapporti consolidati, rigorosamente confidenziali e reciprocamente produttivi nel gestire le rispettive attività, sempre nel rispetto dei ruoli. Praticamente collaboravano, mentre ora non vengono convocati più nemmeno i cosiddetti “mattinali”, cioè gli incontri tra le forze dell’ordine e i media, per fare il punto della situazione in una provincia in cui la cronaca nera e giudiziaria assume ancora e sempre un ruolo rilevante nel dibattito pubblico e con risvolti concreti sugli aspetti sociali.

Di tutto questo non c’è più niente, tranne qualche sporadica conferenza stampa i cui contenuti non vanno oltre lo stretto necessario. I comandanti dei reparti territoriali (commissariati di polizia, compagnie di carabinieri e Guardia di finanza, solo per citare quelli più diffusi) ormai sono arroccati nei propri uffici, non ricevono i giornalisti neanche per appuntamento e magari non rispondono nemmeno al telefono. La motivazione? “Mi dispiace, non posso parlare, perché bisogna farsi autorizzare dalla procura”.

La procura è in effetti l’ufficio che tutto gestisce e tutto comanda. Quando c’è un’operazione di polizia giudiziaria sul territorio, fosse pure il banale arresto di uno spacciatore, scatta questo meccanismo: il responsabile locale scrive una bozza di comunicato e lo invia al suo referente del capoluogo (questura o comando provinciale). Questi a sua volta lo sottopone alla procura che decide come, se e soprattutto quando diffondere informazioni che peraltro molto spesso sono scarne, prive di particolari che comunque non pregiudicherebbero il segreto istruttorio, spesso senza alcun nome che la popolazione avrebbe comunque il diritto di conoscere.

Non accade di rado, ed è accaduto anche a Lucera negli ultimi mesi, di riferire di fatti accaduti anche venti giorni prima. E’ successo con la gambizzazione di un anziano il 31 dicembre: il comunicato è arrivato 17 giorni dopo; è successo ad aprile con il più grosso sequestro di droga (oltre 10 chili) della storia della città: il comunicato è arrivato dopo 20 giorni; a oggi non si è ancora saputo cosa sia veramente accaduto il 9 giugno scorso a seguito di una imponente operazione di polizia di Stato e polizia municipale in un complesso edilizio di Viale Dante.

Perché poi la percezione della presenza dello Stato, quello che invita costantemente “a denunciare, senza aver paura delle conseguenze”, si dovrebbe manifestare soprattutto attraverso i mezzi di informazione che danno riscontro di operatività, “presenza” e pure velocità di esecuzione di certi provvedimenti.

Riccardo Zingaro