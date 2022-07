Il campo di lavanda di Filippo Sabatino

In questo mese di giugno sui Monti dauni c’è stata una sola location assoluta protagonista di un territorio che la ospita come unica in Puglia: il campo di lavanda della famiglia Sabatino, nell’agro di Biccari, a poca distanza dalla “panchina gigante”, a circa 600 metri sul livello del mare.

In realtà esiste da cinque anni, ma è in questa stagione che è stata veramente “scoperta”, grazie a una serie di escursioni e visite personalizzate che hanno inondato i social di fotografie di un luogo assolutamente straordinario, capace anche di fornire un’immagine diversa e particolare della zona, dando la possibilità di avere un’avventura prima da vivere, poi da raccontare e quindi da promuovere, con un mix di colori che emergono da quello scorcio di suolo marrone in cui si mischiano il giallo fulgente dei campi di grano ancora da mietere, il verde intenso delle chiome boscose e la delicatezza delle tinte della stessa lavanda che accoglie un’altalena completamente bianca montata direttamente in mezzo ai filari.

I primi semi sono stati importati dal Piemonte, e ora con quella materia prima è possibile aromatizzare sul posto olio, candele e perfino biscotti, in collaborazione con un forno locale, ma ci sono esperimenti legati anche all’acqua distillata. E poi magari c’è da approfondire dell’idea di estrarre il miele con la specifica essenza, grazie alla complicità delle api che operano nelle arnie installate nelle immediate vicinanze del campo.

“Il suo ineffabile sapore viene dal fatto che è perfetto, senza aver avuto bisogno di maturare”, ha spiegato Filippo Sabatino, 32 anni, uno dei motori dell’omonima impresa, con sede collocata sulla strada per Roseto Valfortore, che trae origine da una lunga e consolidata tradizione di famiglia.

La lavanda ha un ciclo di coltura annuale e questo è proprio il periodo migliore anche dal punto di vista estetico, visto che tra qualche settimana si passerà alla raccolta e trasformazione delle piante che poi riprenderanno vita (e valore) durante l’inverno.

“Avremmo potuto estendere e aumentare le visite al campo – ha riferito – ma un importante impedimento non ce lo consente, e questa cosa mi dispiace tantissimo. Ma l’anno prossimo contiamo di recuperare in grande stile”.

Lui è fisicamente immerso nella terra, visto che nel suo catalogo mette tra i prodotti di punta funghi e soprattutto tartufi autoctoni cercati personalmente, materie prime ancora da esplorare nelle loro potenzialità e declinate anche in succulente versioni gastronomiche (come i ghiotti patè) per uso professionale e domestico, oltre che come condimenti per piatti gourmet che ormai sono sempre più di moda e apprezzati da un pubblico dal palato esigente.

“Noi stiamo credendo molto in quello che facciamo e penso che sui Monti dauni dobbiamo proporre un modello di produzione più a misura d’uomo e in linea con le esigenze del mercato”, ha aggiunto Sabatino che concepisce e conduce progetti per certi aspetti alternativi, grazie al suo entusiasmo che lo porta a sostenere il suo lavoro possibilmente presentandolo di persona o portando la gente a vedere dove si svolge il suo lavoro e quali sviluppi ci possono essere.