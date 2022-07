La mappa degli abbandoni dei rifiuti

Quello dell’abbandono dei rifiuti è un fenomeno talmente consolidato a Lucera che addirittura è possibile disegnarne una mappa dei luoghi ormai ritenuti “fissi”. L’ha realizzata e pubblicata direttamente la Tecneco, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta in città e che di fatto è stata “costretta” a istituire una linea pressoché quotidiana (anche festiva) con una specifica squadra di recupero di spazzatura di varia natura lasciata in più di venti luogo posti disseminati tra centro storico e periferie, compreso lo stesso centro di raccolta in zona Macello, davanti al quale si materializza di tutto a qualunque ora del giorno e della notte.

La Tecneco è andata fino in fondo, pubblicando diverse fotografie scattate dagli stessi operatori, con tanto di data e ora del rilievo.

“Il nostro è un servizio puntuale ed efficiente - hanno fatto sapere dalla sede centrale di Foggia – e nonostante la correttezza di migliaia di cittadini, la città è costretta a subire tali scempi. Lucera non lo merita”.

In effetti si tratta di una piaga, alimentata da una quota di cittadinanza che ha ancora tanta strada da fare in termini di capacità di convivenza civile, visto che spesso i rifiuti vengono abbandonati anche negli immediati pressi delle proprie abitazioni.

E nonostante a Palazzo Mozzagrugno si ostinino ad affermare il contrario, è evidente che c’è una quota di popolazione completamente sconosciuta al database tributario, quindi sprovvista degli appositi mastelli colorati e del relativo materiale informativo indicante orari e dei giorni stabiliti nel calendario settimanale della raccolta porta a porta, per cui è quasi consequenziale comportarsi in modo liberamente selvaggio, senza alcun rispetto dei luoghi in cui vive e degli spazi che condivide con altre persone.

Intanto, la Regione Puglia ha stanziato 2 milioni di euro da destinare ai Comuni per interventi di risanamento ambientale e paesaggistico necessari per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

“Nonostante i continui sforzi organizzativi e finanziari – ha dichiarato l’assessore regionale Anna Maria Maraschio - il territorio è, purtroppo, ancora interessato da un rilevante fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, provenienti sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche, che interessano aree pubbliche, zone periferiche, aree a verde e costiere, zone industriali, strade comunali, provinciali e statali. E’ un fenomeno di grande impatto e non può che trovare una ferma condanna da parte di tutti noi. Serve una forte campagna di comunicazione che abbia come obiettivo il diffondere nella comunità la consapevolezza che abbandonare rifiuti è un gesto molto grave e una pratica incivile. È necessario, quindi, il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e il rafforzamento dell’infrastruttura necessaria al corretto conferimento dei rifiuti e delle attività di vigilanza, controllo e repressione di detto fenomeno”.