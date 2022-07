Lucera Green, il verde è la speranza

Non è una questione che riguarda solo Lucera, ma praticamente quasi tutti i Comuni italiani non riescono a valorizzare il proprio patrimonio naturalistico, soprattutto quello arboreo. Molto spesso non viene considerato come tale, e quindi si perdono le potenzialità e si disperdono le risorse. E magari aumentano i pericoli derivanti da una cattiva gestione anche a causa della carenza di tecnici specializzati e delle professionalità chiamate a intervenire manualmente. Insomma, più problemi che soluzioni che pure in una città come Lucera esistono da anni, a cominciare dall’assenza di un agronomo nella struttura tecnica dell’ente, oltre a servizio di manutenzione spesso criticato e sicuramente dall’andamento precario, appeso a proroghe di appalti.

E invece il Comitato Fare, composto da professionisti e amministratori locali di varia estrazione politica, ha ricordato che esiste la legge 10/2013 con cui avviare un percorso di censimento, passando da un regolamento e finendo a un vero e proprio piano regolatore, strumento con cui stabilire a lungo termine le attività sul proprio territorio, praticamente creando un bilancio naturalistico che può generare addirittura utili e sicuramente benessere nella popolazione.

Giovedì sera è stato presentato il progetto “Lucera Green”, una proposta di evidente inclinazione naturale ma che ha bisogno di una marcata attenzione politica, visto che le amministrazioni comunali difficilmente investono sul verde pubblico perché i risultati delle attività si vedono troppo a lungo nel tempo per poterne godere in termini di visibilità nella comunità.

Lucera ha il cosiddetto “Boschetto” alle pendici del castello che si estende su oltre 50 ettari di terreno.

“C’è un problema generale di conoscenze e di competenze – ha detto Paolo La Cava, uno dei consulenti del progetto – da cui deriva una cattiva programmazione. Bisogna capire che gli alberi vanno toccati il meno possibile, ed è pur vero che vanno aggiunti sempre, anche se gli effetti di un investimento del genere li vedi solo dopo molti anni”.

Il censimento, fatto da esperti del settore, è il primo strumento conoscitivo della situazione, una banca dati su cui impostare la programmazione della manutenzione del verde, la pianificazione di nuove aree, la progettazione della riqualificazione e la stima degli investimenti economici necessari.

Il regolamento riguarda sia il pubblico che il privato e si rivolge al patrimonio arboreo ed alle aree verdi nelle loro diverse accezioni e tipologie funzionali, ordinando la sua salvaguardia.

Il piano comunale, anch’esso di redazione specialistica, disegna la visione strategica del territorio di competenza, definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche in vista della futura pianificazione urbanistica.

La legge 10/2013 prevede l’obbligo per ogni Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato, e quelli sopra i 15.000 abitanti, due mesi prima della fine del mandato, devono redigere il “Bilancio arboreo” che deve riportare il numero degli alberi piantati e la consistenza ed il livello di manutenzione delle aree verdi e in generale le attività svolte nel mandato amministrativo, compreso il saldo tra quelli abbattuti e quelli nuovi.

“Lucera ha bisogno di una gestione del verde pubblico più attenta e dettagliata – ha spiegato Nicola Di Battista, ex assessore al ramo e imprenditore agricolo - perché in questo modo può apportare importanti benefici per l’ambiente, considerando gli aspetti igienico sanitari e i suoi effetti sul clima locale, sulla qualità dell’aria, sui livelli di rumore e sulla stabilità del suolo, senza contare le conseguenze economiche di una città esteticamente più apprezzabile e appetibile a livello turistico”.

Il sindaco Giuseppe Pitta nell’occasione si è detto possibilista, anche se si tratta di un investimento di almeno 100 mila euro da affidare a un soggetto privato che cominci dalla individuazione di ogni singola pianta, addirittura georeferenziata. Non a caso si tratta di un sistema altamente informatizzato che riesce anche a dettare le attività e programmarle nel tempo, zona per zona.

“Stiamo cercando di andare a fondo in questa cosa – ha concluso Giuseppe Grasso, altro ex amministratore locale e agronomo – tanto che abbiamo già dei preventivi. Ma la vera svolta sarebbe quella di esplorare bene lo sviluppo dei cosiddetti ‘crediti carbonio’, di gestione ministeriale, con i quali in Italia si potrà cominciare a parlare di una politica arborea, dando l’opportunità agli enti pubblici di incassare soldi valorizzando il patrimonio naturalistico”.

Riccardo Zingaro