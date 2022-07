L'anfiteatro torna a ospitare spettacoli

Per il terzo anno consecutivo il Teatro Pubblico Pugliese allestisce all’anfiteatro di Lucera la maggior stagione estiva di spettacoli. E non potrebbe essere altrimenti per la rassegna “Estate Muse Stelle” che gode del sostegno della Regione Puglia con 80 mila euro, a cui si aggiungono almeno altri 20 messi a disposizione dall’Amministrazione Pitta. Tra i partner figurano pure altri partner pubblici e privati come Pugliapromozione, Fondazione Monti Uniti di Foggia e Banco BPM, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, il Conservatorio Umberto Giordano, l’Università di Foggia, il Fai Puglia e l’associazione di promozione sociale “Cinque Porte storiche” di Lucera.

Alla presentazione sono intervenuti Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Raffaele Piemontese, vice presidente della Giunta regionale, il consigliere regionale Antonio Tutolo, sindaco nella prima edizione del 2020, quello attuale Giuseppe Pitta, l’assessore alla Cultura Antonella De Sabato, Saverio Russo, referente regionale Fai e presidente del Conservatorio, e Fabrizio Gifuni, direttore artistico (assieme a Natalia Di Iorio) di “Primavera al Garibaldi” che “fornisce” quattro appuntamenti, dopo gli altrettanti promossi alcuni mesi fa nella struttura di Palazzo Mozzagrugno.

Saranno almeno tredici gli spettacoli (ore 21) che animeranno le serate estive nell’arena, tra prosa, musica e teatro, con la maggior parte di questi a ingresso gratuito.

Tra questi spicca sicuramente una delle due tappe foggiane (il 5 agosto) di Sanremo Rock, l’altra è prevista a Manfredonia il giorno dopo, con una ideale congiunzione con la figura della casata sveva tanto influente nei due centri nel 13esimo secolo. Ad animarle è l’organizzazione di Nando Pagliara e don Rosario De Rosa, sacerdote foggiano da sempre vicino ai giovani e agli ambienti che li caratterizzano, che contano di portare i due vincitori alla finale nazionale della kermesse ligure dedicata alla musica più giovane.

Il 20 agosto forse la serata di maggior impatto emotivo, con l’esibizione della Kharkiv Philharmonic Chamber Orchestra composta da 13 orchestrali donne provenienti dall’Ucraina. Per l’occasione è stata programmata una specifica raccolta fondi da destinare a un’attività legata al Paese in guerra.

Uno dei punti fissi del cartellone, inoltre è la conferenza promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, quest’anno incentrata sull’arte medievale dal titolo “Capitanata medievale”.

Il silenzio dell’alba del 3 settembre sarà invece interrotto da un altro momento fisso, quello del concerto mattutino intitolato “La luna dentro”, animato dal maestro Mario Rucci con la voce narrante dell’attrice Carla De Girolamo.

Il 4 settembre la chiusura è affidata all’imponente concerto lirico sinfonico del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, assieme a tutti i Conservatori di Puglia, con la previsione sul palco di circa 90 elementi tra musicisti e cantanti.

Gli spettacoli a pagamento (20 euro) sono fissati il 26 luglio con Elio Germano (Orso d’Argento al Festival di Berlino nel 2020) in “Viaggio al termine della notte”; il 2 agosto sarà la volta di Toni Servillo in “Toni Servillo legge Napoli”; il 13 agosto spazio al premio Oscar Nicola Piovani con “La musica è pericolosa” e il 28 agosto andrà in scena Sonia Bergamasco con “Resurrexit Cassandra”.

Tra gli appuntamenti di maggior richiamo c’è anche quello del 25 agosto dedicato ai giovanissimi AKA 7 even.

Prezzi ancora più accessibili (10 euro) per altre due date che vede protagoniste altrettante figure teatrali femminili: Daria Paoletta con il suo “Esterina Centovestiti” ha già vinto l’“Eolo Award 2022” come miglior spettacolo di teatro per l’infanzia, mentre il 2 settembre Francesca Puglisi (vincitrice del premio Anima Mundi per la drammaturgia femminile), metterà in scena “Non è Francesca”, un monologo sulle continue contraddizioni che ogni giorno vivono le donne.

Riccardo Zingaro