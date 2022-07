Aiuti di Stato, limiti ed esempi

I finanziamenti concessi ed erogati alle imprese si dividono in quelli considerati “Aiuti di Stato” e quelli non considerati tali.

Esempio: il bonus 4.0 Industria non viene considerato Aiuto di Stato, pertanto dovrà sottostare solo a limiti previsti dallo stesso, invece il bonus Sud viene considerato Aiuto di Stato e quindi oltre a rispettare i propri limiti dovrà rispettare anche quello del de minimis.

Cos’è il de minimis? E’ il tetto massimo di aiuti che può ricevere un’impresa.

Esso è diverso da settore a settore, per l’agricoltura e la pesca è pari a 225.000 euro, per gli altri settori varia da 800.000 a 1.800.000. Proprio per monitorare i vari splafonamenti, nel 2018 è stato introdotto il RAN (Registro Aiuti di Stato) dove confluiscono tutti gli aiuti considerati di Stato e non ricevuti da un’impresa.

Non solo, entro il 30 novembre prossimo, tutti coloro che hanno beneficiato di aiuti, bonus, contributi, sono obbligati a presentare una dichiarazione ove indicare gli aiuti ottenuti ed in caso di splafonamento procedere alla restituzione o ricorrere ad una sanatoria (se possibile).

Gli aiuti Covid sono per la maggior parte considerati Aiuti di Stato, con la particolarità di ricadere nei limiti più alti e precisamente fino al 27/01/2021 800.000 euro e dal 28/01/2021 al 30/06/2022 1.800.000.

In pratica si è elevato il minimale in base all’aggravarsi della pandemia.

Esempio

Alfa ha ottenuto i seguenti aiuti alla data del 5/01/2021: garanzia Sace bancaria per 500.000 euro; anticipazione aiuti comunitari Pac 100.000; bonus attrezzature sud 350.000; bando Isi Inail 50.000; bonus 4.0 250.000.

Tranne il bonus 4.0, tutti gli altri aiuti sono considerati di Stato e quindi si devono confrontare con il de minimis che, ipotizzato essere come detto di 800.000 euro, comporteranno uno splafonamento di 100.000 (totale aiuti 900.000 - deminimis 800.000 = 100.000).

Questi 100.000 euro saranno oggetto di restituzione allo Stato.

Tra gli Aiuti di Stato rientrano:

- Fondo garanzia mutui con garanzia Space (Covid)

- Aiuti Inail – Isi

- Bonus Sud

- Saldo Irap 2019 + Acconto Irap 2020

- Anticipazione Pac

- Credito d’imposta locazioni

- Nuovo credito d’imposta energia e gas

Restano fuori da questa elencazione un cospicuo numero di bonus e crediti.

Ad esempio i Programmi Agricoli di Filiera (i cosiddetti PIF) rientrano negli Aiuti di Stato? Sono sottoposti al de minimis?

Agricoltura: proprio il settore che vede massicci investimenti si vede fortemente penalizzato per avere un limite di finanziamento più basso di tutti. E’ evidente che una volta compilato il quadro dei controlli, risulteranno moltissime aziende in “splafonamento”, molto spesso di importi tali da mettere a rischio la sopravvivenza di un’impresa.

Il fatto è che molto spesso un’azienda si rivolga a più professionisti, consulenti o banche per accedere alle varie agevolazioni. La mancanza del RAN in passato ed il fatto che molti di questi operatori, prima di concludere l’iter del finanziamento, non consultino il registro aiuti nazionale, comporta in molti casi il superamento del limite.

Urge quindi un intervento legislativo che, oltre a semplificare il quadro tecnico-giuridico, aumenti notevolmente (con effetto retroattivo) i de minimis dei settori più penalizzati (agricoltura-pesca)

Intanto, la Regione Puglia, considerato l'interesse pubblico, ha prorogato la scadenza del bando “Fabbricati rurali” al prossimo 29 luglio.