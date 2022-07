Volturino borgo ‘Riciclone’ di Legambiente

Legambiente da 29 anni a questa parte tira fuori cifre, classifiche e tabelle con grande accuratezza territoriale, attribuendo i premi di “Comuni Ricicloni”. La settimana scorsa sono stati diffusi i dati relativi al 2021 in cui figurano 590 Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg.

In Puglia c’è solo un centro tra quelli sotto i 15.000 abitanti ed è Bitritto, mentre tra i piccoli Comuni (inferiori ai 5.000 abitanti) l’unico è Volturino che conferma la grandissima performance dell’anno precedente, con 74,6 kg pro capite di rifiuto secco residuo.

“Questo esito ci rende fortemente orgogliosi – ha commentato il sindaco Francesco Di Pasqua – sia perché abbiamo confermato la capacità di saper mantenere un certo trend, cosa affatto scontata, e ancora di più per essere i rappresentanti unici della Puglia. Tuttavia penso anche pure che bisognerebbe andare oltre il solo ‘diploma’ che ci fa comunque tantissimo piacere ricevere, e sollecitare tutte le regioni a prevedere dei premi ‘reali’ nei confronti di chi raggiunge certe affermazioni. Non dico di regalare chissà quali somme o macchinari, ma un simbolo di gratitudine secondo me è importante anche per una possibile competizione tra Comuni che farebbe bene direttamente alle tasche dei residenti e indirettamente all’ambiente”.

Di Pasqua ha annunciato l’imminente arrivo in paese di altre due isole ecologiche, oltre a quelle già installate nel cortile retrostante il Municipio, e fin dal suo insediamento esercita un controllo quasi militaresco dei dati di raccolta e conferimento, pretendendo aggiornamento anche quotidiani. Il suo smartphone è pieno di grafici e numeri sui quali interviene praticamente in tempo reale, tenendo d’occhio sempre proprio il secco indifferenziato.

“E’ l’indicatore più importante che poi trascina tutti gli altri – ha spiegato – e non nascondo di tenere molto a questo aspetto, perché da consigliere comunale ho praticamente introdotto io il nuovo sistema con l’allora Amministrazione di Donato Dotoli. E adesso stiamo raccogliendo i frutti. In effetti questo risultato non è certo casuale, perché i cittadini sono abituati ormai da una decina d’anni a comportamenti virtuosi. Ma vanno ringraziati, perché senza la loro dedizione e collaborazione nulla si può fare. Così come va dato merito ai dipendenti comunali, all’azienda incaricata (la Ecoalba che ha assunto il servizio da pochi mesi, ndr) e al suo personale che le operazioni si stanno svolgendo sempre con la massima efficienza”.

r.z.

