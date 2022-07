Dissidi e immobilismo, Pitta non ce la fa

Come anticipato da Luceraweb nei giorni scorsi, il nuovo segretario generale del Comune di Lucera è Gianluigi Caso, troiano proveniente da Candela ma con un passato recente al più importante Comune di Foggia. Per ora gli è stato assegnato un incarico temporaneo, in attesa che la sua posizione professionale sia definita meglio.

A ogni modo, si tratta dell’unica novità di un certo rilievo a Palazzo Mozzagrugno nella scorsa settimana, perché per il resto la situazione è di evidente immobilismo politico-amministrativo. Basterebbe contare il numero di provvedimenti presi dall’esecutivo nell’ultimo periodo, cioè quindici delibere a giugno (praticamente tutte legate a scadenze tecniche e ordinaria amministrazione) e solo due in metà mese di luglio, per rendere anche un’idea materiale dell’azione svolta da un po’ di tempo a questa parte.

Nelle occasioni pubbliche il sindaco Giuseppe Pitta ostenta sempre sicurezza ed è pronto a smentire qualsiasi difficoltà, magari facendosi aiutare da quella che ormai è diventata una pattuglia di comunicatori, tutti non ufficiali, forse in numero maggiore rispetto a quello dei consiglieri veramente aderenti alle sue posizioni.

Perché quando si chiudono le porte delle stanze di Corso Garibaldi, si vede e si sente di tutto, nell'ambito di una maggioranza che non ha ancora mostrato, dopo circa due anni di mandato, cosa vuole fare e dove vuole andare. Il suo non è solo un momento di difficoltà, bensì è costantemente, quotidianamente, alle prese con problemi di tenuta dello schieramento, peraltro dai numeri sempre cangianti, così come la composizione politica e l’assetto amministrativo sia in Consiglio che in Giunta, per la quale sono attese variazioni importanti nel prossimo autunno e da molti ritenute già decisamente tardive.

Eppure certi annunci e proclami rappresentavano anche la base di partenza per il nuovo corso avviato a maggio 2021, quando c’è stato il primo vero scossone con la fuoriuscita delle compagini “Con” e “Agricoltori” con cinque consiglieri comunali (Vincenzo Checchia, Francesca Niro, Francesco Aquilano, Raffaele La Vecchia e Antonella Matera) e due assessori (Nicola Di Battista e Carmen Di Cesare), e l’ingresso di altri quattro arrivati dalla minoranza (Raffaele Iannantuoni, Lucia Zoppicante, Giuseppe De Sabato e Franco Ventrella), poi arrivati a sei più recentemente con l’aggiunta di Davide Colucci (indipendente) e Antonio Dell’Aquila (Partito Democratico comunque aderente a metà, visto che Fabrizio Abate è rimasto all’opposizione).

Ma una coalizione più numerosa non significa affatto che sia più forte, anzi proprio l’ingresso degli ultimi due è stato l’innesco di una lunga serie di fibrillazioni che ora stanno riguardando anche chi dovrebbe essere, almeno sulla carta, maggiormente vicino alle posizioni personali del sindaco.

Ormai non sono più un mistero le assenza strategiche della vice, Maria Barbaro, sia nelle sedute del Consiglio comunale (dove peraltro gli assessori presenti sono sempre solo tre: Claudio Venditti, Antonio Buonavitacola e Daniela Pagliara) e anche dal suo ruolo di sostituto materiale del primo cittadino. Emblematico quanto accaduto il mese scorso in occasione della protesta sui pagamenti della Tari: Pitta era fuori sede, aveva espressamente designato per iscritto la sua vice ad accogliere i manifestanti che invece a Corso Garibaldi non hanno trovato nessuno. E se l’osservazione viene allargata al suo gruppo consiliare dei Popolari, nessuno dei tre esponenti (Pasquale Colucci, Rossella Travaglio e Simone Codirenzi) era presente alla fondamentale votazione del bilancio di previsione 2022, fatta eccezione per Gianpaolo Conte che di fatto si è già chiamato fuori, anche se non ha ancora comunicato ufficialmente la sua dichiarazione di indipendenza.

E ancora più emblematico il retroscena legato proprio all’approvazione del documento economico e finanziario: per la quarta volta il Consiglio si stava per riunire in seconda convocazione che consente un quorum più agevole per il passaggio dei provvedimenti, ma pochi minuti prima di andare in aula proprio Pitta ha preteso che ci fosse una maggioranza reale, cioè tredici voti favorevoli e non gli otto che sarebbero stati sufficienti.

“Chiamate gli assenti, altrimenti oggi ce ne andiamo a casa”, è stata la sua esclamazione che in realtà ha mostrato uno dei suoi pochi momenti di decisionismo, rispetto a un costante atteggiamento di rincorsa che proviene addirittura dalla campagna elettorale, quando evidentemente sono state tante, troppe, le concessioni fatte a scatola chiusa.

E a proposito di privilegi e cariche istituzionali, pare non vadano meglio i rapporti con Tonio De Maio, consigliere provinciale, peraltro il più suffragato all’ultima tornata elettorale di Palazzo Dogana. L’esponente della polizia penitenziaria non sarebbe più totalmente sodale con Pitta che ha sostenuto fortemente la sua candidatura, anche quando era solo ipotetica, arrivando allo scontro frontale proprio con il gruppo “Con” che rivendicava una propria proposta con Checchia.

E da tutto questo scenario manca, ma solo fisicamente, la figura di Giuseppe De Sabato che è letteralmente sparito dalla circolazione, anche se continua a essere un punto di riferimento critico, molto più dell’opposizione che, fatta salva qualche fiammata, si sta rivelando poco roba rispetto al potenziale politico che potrebbe esprimere nei confronto di una maggioranza così scomposta. E il conteggio delle firme per le dimissioni è sempre attivo, ma manca sempre l’ultima zampata per arrivare a tredici e staccare la spina a un’esperienza che al momento è al minimo della popolarità.

“La cosa più incredibile di questa situazione – ha riferito una persona molto vicina a Pitta - è che non ci sono mai stati contrasti su alcun argomento, onestamente non sono mai state presentate richieste poi non accolte, così da generare comprensibile malcontento. Invece il sospetto è che si voglia semplicemente logorare Pitta tenendolo costantemente in tensione, rallentando o addirittura bloccando l’azione amministrativa che invece sarebbe più spedita in caso di unità vera di intenti. Ci sono tanti argomenti che sarebbero la svolta a questa città, non sono nemmeno poi tanto difficili da attuare, ma in questo momento diventa complicato anche fare le cose più semplici, figuriamoci portare avanti discorsi come i Pue (quelli presentati dai privati sono arrivati a quattro, ndr), andare a fondo sulla risoluzione del recupero di Palazzo Sant’Anna e di altri lavori pubblici o in generale di gestire con attenzione ed efficacia i finanziamenti che pure continuiamo a ricevere, oltre a quelli che abbiamo già trovato”.

Giulio Andreotti non si sarebbe certamente offeso, anzi sarebbe stato il primo a comprendere che ci sono sempre le eccezioni alle regole, anche alla sua a proposito del potere che logora pure chi ce l’ha.

Riccardo Zingaro