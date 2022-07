Agosto Orsarese, 50 eventi e torna il Jazz

Cinquanta eventi tra musica, cultura, sapori, solidarietà e, come una ciliegina sulla torta, il ritorno dell’Orsara Jazz: l’Amministrazione comunale di Orsara di Puglia, con il consiglio comunale rinnovato e la nuova giunta del sindaco Mario Simonelli insediatisi da poche settimane, ha organizzato a tempo di record il cartellone dell’Agosto Orsarese.

“Il primi tre segnali importanti - ha spiegato il neoeletto sindaco Mario Simonelli - sono il recupero della piena partecipazione delle realtà associative locali, un programma che va incontro alle esigenze di tutte le fasce d’età e, infine, il ritorno dell’Orsara Jazz”. Grazie alla collaborazione delle attività commerciali, fino al 18 agosto si terranno 6 dj set e si svolgeranno quattro diversi tornei sportivi; anche Parco San Mauro ospiterà eventi ogni martedì e venerdì. Quella che inaugurerà il cartellone degli eventi sarà una serata danzante: “I principi in concerto” e karaoke, lunedì 1 agosto dalle 21.30, in Corso della Vittoria. Martedì 2 agosto, in Piazza Municipio, dalle 21.30 la Power Drum Band sarà di scena con uno spettacolo musicale incentrato sulle percussioni. Serata revival quella del 3 agosto, con l’Orchestra Spettacolo Extrasound a reinterpretare i successi musicali degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

Triplo appuntamento quello del 4 agosto: il mattino, dalle ore 10, spazio a “Trentaeuno” in Piazza Mazzini a cura della Proloco; alle 19, invece, il Cortile di Palazzo Baronale ospiterà la “Verticale di vini” a cura della Cantina il Tuccanese, del ristorante Donna Cecilia e della cooperativa Ortovolante; stessa location e medesimo orario per gli special guest del Trio Areia. Altro trittico di appuntamenti anche il 5 agosto: in Corso della Vittoria, dalle 21.30, la Cover Band di Zucchero; alle 23, stessa location per la “Jazz Conversation” del bar La Saletta; alle 23.30, spettacolo “Pirò Musicale” al Parco San Mauro. Il 6 agosto, allo spettacolo itinerante “Arriva la carovana dei circensi” (ore 21.30), si accompagnerà un evento a cura di Orsara Soccorso con il progetto intitolato “Con il cuore con le mani”. La serata del 7 agosto proporrà due diversi appuntamenti: alle 21.30, in via Vittorio Emanuele, per grandi e piccini la proiezione del film di animazione “Luca”; per tutto il giorno, al Bar della Piazza, “Torneo di biliardino a coppie”. Nelle serate che seguiranno, tanti eventi con il teatro di “Senza nome”, la danza classica e moderna del Centro Studi Danza, la presentazione del libro “Veleno, Klimt fra eros e mistero” dell’architetto Massimo Gianquitto, la “Festa della Pannocchia” nella notte dei desideri del 10 agosto. Giornata della donazione del sangue quella del 12 agosto, a cura dell’Avis Orsara e presso l’ASL di via Ponte Capò, mentre la sera dalle 21.30 “Spettacolo di maghi illusionisti” con la partecipazione del duo “Vamos a bailar”.

IL RITORNO DELL’ORSARA JAZZ. Il 13 agosto, alle ore 10.30, in aula consiliare il ritorno dell’Orsara Jazz sarà celebrato con un convegno: “Quelli dell’Orsara Jazz – Una storia pugliese”. Alle ore 21, il Cortile del Palazzo Baronale ospiterà le note jazz di Michele Guidacci e del Pasquale Rinaldi Quartet. Serata jazz anche quella del 14 agosto, a completare una 48 ore di grande musica, con Antonio Lambresa, Yuri Andrea Pippo Duo, Lucio Ferrara, Greg Burk, Dario Deidda, Pasquale Fiore Quartet. La mattina del 14 agosto, inoltre, alle ore 9 in Corso della Vittoria inizierà la Giornata Ecologica.

DA FERRAGOSTO IN POI. Il 15 agosto, saranno le cover dei Negramaro a riempire di musica Corso della Vittoria a partire dalle 21.30. Doppio appuntamento il 16 agosto: alle 18, in aula consiliare, la lectio magistralis su “Gli amori di Achille” con il professor Francesco Chiappinelli; alle ore 21, edizione zero del Wood Film Fest nel Cortile di Palazzo Baronale, con cinema, musica, artisti di strada, danza e teatro. Tantissimi gli eventi che animeranno le giornate a seguire fino a tutto il mese di agosto.

