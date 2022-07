I ‘movimenti’ locali per le elezioni politiche

Ieri era l’ultimo giorno utile per le eventuali dimissioni di amministratori locali che intendano correre per le elezioni Politiche del 25 settembre. La norma vale per i sindaci dei comuni al di sopra dei 20 mila abitanti e per i presidenti di Provincia. E in effetti Nicola Gatta si è dimesso dal suo incarico con il proposito di competere per un seggio in Parlamento, fermo restando che avrà i soliti 20 giorni di tempo per ritirarle.

"Con la caduta del Governo Draghi e lo scioglimento delle Camere il quadro politico è evidentemente mutato in modo repentino ed improvviso – ha spiegato – e con le elezioni anticipate del prossimo 25 settembre si è manifestato un interesse per un mio eventuale impegno elettorale. Ciò mi inorgoglisce perché è una dimostrazione di stima e, soprattutto, una conferma del buon lavoro svolto in questi anni nell'interesse della Capitanata".

Tra i sindaci dovrebbe scendere in campo Antonio Potenza di Apricena (che non si è dimesso), mentre al momento non risultano altre prese di posizione ufficiali, tanto meno a Lucera dove tutto tace in tema di possibili candidature, argomento comunque molto discusso ieri a margine del Consiglio comunale.

Il quadro generale fissa al 26 agosto l’inizio vero e proprio della campagna elettorale, fino al 14 agosto ci sarà tempo per presentare i simboli e fino al 22 agosto per presentare le candidature.

Si dovranno eleggere 400 deputati e 200 senatori, di cui rispettivamente 27 (10 provenienti dall’uninominale e il resto con il proporzionale) e 13 (5 dall’uninominale e 8 dal proporzionale) in totale in Puglia.

In Capitanata i collegi sono riferiti ai dati del Censimento 2011. Due gli uninominali: il Foggia 1 comprende 39 Comuni, tra cui Lucera; il Foggia 2 abbraccia la parte sud del territorio, fino a Canosa.

Al Senato è unico per tutta la provincia.

r.z.