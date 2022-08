Cambia ancora la guida a San Francesco

È durata poco meno di un anno la permanenza a Lucera del rettore del santuario di San Francesco Antonio Fasani e guardiano del convento di San Francesco.

Padre Vincenzo Giannelli si è dimesso dall'incarico ufficialmente per ragioni di salute ed è stato destinato in Abruzzo. Al suo posto arriverà già tra qualche giorno padre Andrej Ficau, rumeno da molti anni operante ad Assisi, nella sede centrale dei Frati Minori Conventuali, con mansioni di carattere editoriale e culturale.

Si tratta della quarta guida in meno di tre anni a Piazza Tribunali, con un ricambio frequente avvenuto dopo la sostanziale defenestrazione di padre Eugenio Galignano, avvenuta con il palese gradimento del vescovo Giuseppe Giuliano. Il sacerdote salentino, maggiore studioso vivente degli scritti del Padre Maestro e in procinto di presentare una nuova pubblicazione, era stato prima rimosso dalla carica di rettore proprio da Giannelli nel 2019, nella sua qualità di ministro provinciale della Puglia, e poi trasferito l'anno scorso al santuario di San Giuseppe da Copertino, sua terra di origine, poco prima della sua elezione a cittadino onorario di Lucera.

Quello sdoppiamento di ruolo ha rappresentato un unicum nella storia della comunità lucerina che resta comunque una delle più importanti in tutto il panorama francescano italiano.

