A Pietra è calato il vento dei soldi eolici

Il Comune di Pietramontecorvino è stato un precursore sui rapporti con le aziende dell’eolico, ma oggi è in difficoltà finanziaria a causa di mancati introiti derivanti dalla royalties sugli impianti e sul mancato trasferimento di quattro torri previste dal 2017. Il sindaco Raimondo Giallella e i suoi due predecessori hanno avviato azione legale e lanciato l’allarme sui conti dell’ente.

Tutto nasce da una convenzione siglata nel 2003 tra l’Amministrazione all’epoca guidata dal sindaco Antonio Di Donato e la Mf Power di Miano che oggi invece si chiama Voreas che oggi fattura 15 milioni di euro all’anno.

L’accordo prevedeva il versamento di 4-500 mila euro all’anno come royalties (il 3% dei ricavi) e una caratteristica unica nel suo genere: dopo nove anni di esercizio, 4 delle 24 pale installate sul territorio dovevano passare nella proprietà del Comune che quindi avrebbe gestito direttamente un totale di 8 megawatt di potenza.

Sarebbe dovuto avvenire nel 2017 ma non è accaduto, e per di più da un anno l’ente non riceve nemmeno più i versamenti economici concordati. A incrociare le date, l’interruzione del flusso coincide con il periodo immediatamente successivo a quando il Comune si è rivolto al Tar per far valere le sue ragioni.

“Oggi mancano all’appello del bilancio 7-800 mila euro – ha subito chiarito l’attuale primo cittadino Raimondo Giallella – e se si considera che questi introiti rappresentano un terzo del totale di esercizio, è evidente che siamo già in difficoltà. L’ultimo documento finanziario approvato è in equilibrio, ma abbiamo dovuto operare delle manovre per 240 mila euro, così da tenere i conti in ordine, situazione che però l’anno prossimo sarà quasi certamente impossibile, con il rischio concreto di andare in dissesto, ipotesi assolutamente da scongiurare”.

Giallella ha reso pubblica la vicenda facendosi affiancare dai suoi due predecessori, lo stesso Di Donato (in carica dal 1990 al 2003) che oggi è assessore della sua Giunta, e da Rino Lamarucciola che ha guidato l’ente poi fino al 2013, e oggi rappresenta il capo della minoranza.

Insomma, la partita che si sta giocando è cruciale, e il risultato è appeso alle decisione del Tar Puglia che da un anno e mezzo non si è ancora pronunciato, lasciando il Comune in un limbo economico che ora sta diventando sempre più difficile da sostenere e alimentare.

“Non decidere significa far morire un Comune di stenti – ha aggiunto Lamarucciola – e in questo caso addirittura il Tar non ha ancora fatto capire bene se si senta competente in materia. E’ evidente che non possiamo ulteriormente aspettare, perché allora dovremo prendere strade alternative per far valere i nostri diritti, quelli di un territorio che in questo momento ci vengono negati. Anche se siamo in minoranza, questi sono grandi temi su cui non ci possono essere divisioni”.

Al di là delle questioni di liquidità finanziaria, il vero problema secondo tutti e tre (e quindi dell’intero Consiglio comunale che si è espresso in maniera unanime) è quello di entrare in possesso di quei quattro impianti, ritenuti la vera svolta economica del territorio che va oltre i confini cittadini.

“I Monti dauni da soli producono il 28% della energia verde della Puglia – ha evidenziato Giallella facendo appello al sostegno di Provincia e Regione - ma anche il Governo deve dare una mano, perché quando ci sono situazioni del genere, vanno favorite con una legislazione chiara ed efficace, altrimenti parliamo di energia da recuperare a beneficio della gente, ma poi i veri vantaggi restano nelle mani dei grandi gruppi industriali. A noi viene negata la possibilità di costruire veramente un progetto di sviluppo, perché con quelle quattro torri potremmo assicurare il fabbisogno di circa 18 mila persone, vale a dire una popolazione ben superiore a Pietramontecorvino (2.600 abitanti) e che può abbracciare un territorio che va da Volturino fino a Casalnuovo Monterotaro. Non a caso, tutti i 29 sindaci dell’Area Interna sono solidali e coesi nel sostenere la nostra battaglia che è decisiva per il futuro della zona, perché produrre energia sul posto e trasportarla nelle immediate vicinanze significa di fatto liberare una grande quantità di denaro che potrebbe essere destinato a incentivi imprenditoriali per i giovani, costruendo modelli di sviluppo veramente interessanti e attrattivi per noi che siamo soggetti a spopolamento e isolamento”.

Finora le risposte della controparte sono state definite “evasive”, anche se una traccia di motivazione potrebbe risiedere nell’allungamento da 8 a 15 anni della validità dei cosiddetti “certificati verdi”

Anche Di Donato, che aveva avuto l’intuizione, ha parlato della concreta possibilità di innescare dei processi virtuosi a livello locale, grazie alla generazione di quei flussi finanziari stimati in 300 mila euro annui per ogni torre a disposizione del Comune, “affermando così una diretta sintonia tra chi subisce e chi beneficia degli impatti ambientali”.

