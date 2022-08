Torna la Sagra della Zanchetta

La Sagra della Zanchetta, giunto alla 33esima edizione, è uno degli appuntamenti gastronomici più longevi della Puglia, ormai un must del panorama estivo dei Monti Dauni, perché a Castelnuovo della Daunia preparano da mesi un evento che quest’anno si terrà sabato 13 agosto per l’intera serata organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

La degustazione avverrà con il sottofondo musicale dei Terranima, gruppo folk di danze del territorio.

La zanchetta è il piatto tipico locale, rappresentato da un taglio particolare di pasta fatta a mano, condita con pomodoro fresco, rucola e cacio ricotta.

Nell’occasione sarà conferito anche il premio alla memoria di Anna Maria Romano, indimenticata presidente della Pro Loco, quest’anno incentrato sul recupero di quattro murales del borgo.

Martedì 16, infine, torna anche la Festa dei Quartieri: i residenti si ritrovano in strada per mangiare in lunghe tavolate, quest’anno allietati dalla musica di Metroman, il musicista e cantante famoso per esibirsi soprattutto nelle metropolitana di Roma e Milano.

r.z.