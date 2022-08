Biccari: al Duomo si dorme sotto le stelle

Biccari, città in continuo fermento. Che si tratti di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale o da privati c’è sempre un’attenzione particolare all’accoglienza del forestiero, in un’ottica molto ampia e lungimirante che vuole respingere il turismo mordi e fuggi che spesso caratterizza il territorio dei Monti Dauni.

L’ultima proposta in tal senso, ma con una declinazione decisamente spirituale, arriva dalla parrocchia di Maria Santissima Assunta, dove hanno deciso di mettere a disposizione del pubblico la terrazza panoramica del Duomo. Un balcone gigante, situato a 35 metri di altezza, che affaccia sul Gargano.

Una novità assoluta che è partita i primi di agosto di quest’anno e che promette di far “dormire e sognare sotto le stelle”, immergendosi per una notte nella natura.

Sacco a pelo e cielo stellato da ammirare 365 giorni l’anno, con colazione inclusa e bagni a disposizione di chi vorrà prenotare, con un contributo per le spese, un posto nei 200 metri quadri di terrazza risistemata.

“Abbiamo pensato a un’esperienza immersiva a contatto con la natura nella logica del ‘Laudato si’’ di Papa Francesco che si ispira a san Francesco d’Assisi – racconta a Luceraweb il parroco, don Leonardo Catalano - e che quindi punta alla riscoperta del creato e del lasciarsi stupire. È un’iniziativa rivolta principalmente alle coppie e alle famiglie, che possono godere di una vista spettacolare sul Gargano e del cielo stellato”.

Anche la colazione è immaginata come un’esperienza: si può scegliere tra quella classica oppure il gelato artigianale biccarese o la pizza a forno aperto, specialità dop.Per le prenotazioni, si può chiamare il numero 340 2294018.

E non è l’unica iniziativa degli ultimi tempi, perché ce ne sono altre due gestite direttamente da giovani.

La prima si intitola “La passeggiata in montagna”, prenotabile al 388-1726971. Due ragazze hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare e a fare da guida ai turisti che desiderano perdersi per due ore nella natura, attraversando luoghi affascinanti sulla via per Roseto, passando per il Sasso della Madonna, la Panchina gigante e il Lago, fino al Parco Avventura.

“I costi sono allineati a quelli del posto – ha chiarito Catalano - perché non è nostra intenzione entrare in concorrenza, ma anzi di integrarci nell’offerta turistica biccarese. La parrocchia non ha interessi economici ma un unico scopo: promuovere la solidarietà e creare nuove opportunità e lavoro”.

E infatti è stato introdotto anche un servizio che non c’era, mettendo in circolo capitale sociale, mezzi e tempo, creando qualcosa di nuovo e di generativo.

“Nell’ottica della mobilità condivisa – ha spiegato – metto a disposizione la mia macchina o il furgoncino per creare un supporto alla comunità, come pure organizziamo la navetta che trasporta le persone al cimitero. Se ne occupano sempre le ragazze. Quindi, anche in questo caso, il punto di partenza sono la condivisione e la solidarietà, con un approccio diverso a Dio e all’ambiente in cui vivono.