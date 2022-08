‘Il delitto dell’abbazia’, il nuovo libro di Lello Vecchiarino

Lello Vecchiarino festeggia i compleanni non spegnendo candeline ma pubblicando libri, e in questo caso si tratta di un romanzo che ha visto la luce dopo un lungo e complesso lavoro di ricerca storica in cui si innesta la sua capacità di tenere incollato il lettore a una vicenda ambientata tra Lucera, Monti dauni, il Gargano e Vaticano, passando da Marche e Calabria.

"Il delitto dell'abbazia" è il primo di una collana di gialli promossa da Raf Editore, e racconta di un’indagine parallela di un padre e di un figlio, quest’ultimo ufficiale dei carabinieri e il primo maresciallo dell’Arma in pensione, sul ritrovamento di un cadavere fra i ruderi dell’abbazia di Sant’Agata.

La vicenda incrocia elementi religiosi ma anche massonici, con richiami che risalgono alla seconda metà dell’Ottocento, con la rivelazione di un episodio che riguarda addirittura Giuseppe Garibaldi e suoi legami con alcuni personaggi del territorio.

Mettendo in fila gli indizi, il sospetto è che negli ambienti massonici si stia progettando un ricatto al Vaticano arrivando fino alla persona del Papa, magari utilizzando gli strabilianti risultati dopo l’osservazione delle reliquie del santo lucerino Francesco Antonio Fasani.

Il delitto dell’abbazia si rivela, insomma, più inestricabile di quanto il tenente e suo padre possano immaginare, fino a punto da far traballare la fedeltà alla Legge di uno dei due.