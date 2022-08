Le richieste per i danni della grandine

Il Comune di Lucera fa sapere che, a seguito dei gravi eventi atmosferici del 27 luglio scorso, l’ente si è prontamente attivato presso la Regione Puglia per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni subiti alle colture agricole dell’aro cittadino.

Venerdì 5 agosto l’Ispettorato Agricoltura di Foggia ha comunicato che, al fine di poter dare seguito alle segnalazioni delle imprese agricole interessate, e al fine di concordare i controlli in loco, occorre necessariamente acquisire le seguenti informazioni: colture colpite con relativi fogli e particelle ed estensione dell'area coinvolta.

Tutti i rappresentanti legali, quindi, sono tenuti, con estrema urgenza, a presentare formale segnalazione, con tutti i dati indicati, dei danni ricevuti indirizzandole via pec al Comune di Lucera-Ufficio Agricoltura (indirizzo pec comune.lucera@anutel.it ) ovvero, in alternativa, a consegnare l'istanza cartacea al protocollo comunale sito in Corso Garibaldi civico 74, primo piano e all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura della Regione Puglia Foggia (pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ).

Red.