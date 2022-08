Tra Tutolo e Pitta (non) scoppia l’incendio

Non poteva finire l’estate lucerina senza una bella polemica politica che, tanto per cambiare, è stata animata ancora una volta dal sindaco Giuseppe Pitta e dal consigliere regionale Antonio Tutolo.

In questa occasione l’oggetto della diatriba ha camminato sotto traccia per settimane, nascosta nella corrispondenza tra i due a proposito della richiesta di Tutolo di voler finanziare personalmente uno spettacolo di luci e fuochi al castello.

“L’incendio della Fortezza” era il titolo dell’iniziativa proposta a giugno scorso e programmato per il 20 agosto, concepita come uno degli appuntamenti del cartellone estivo (che poi non c’è stato) e con l’intenzione di farla diventare una data fissa negli anni successivi, come prolungamento delle Feste patronali. Alla fine la manifestazione non si è tenuta nella data indicata, con reciproco scambio di accuse di inerzia e ritardi da una parte e dall’altra.

Tutolo, che aveva avanzata la.lrima comunicazione il 13 giugno, ha lamentato che “fino al 2 agosto non ho ricevuto alcuna comunicazione da Palazzo Mozzagrugno e ancora l’11 agosto mi è stata chiesta una integrazione di documentazione, sebbene avessi evidenziato che non c’era margine per riuscire a chiudere il contratto con la ditta fornitrice, considerato anche il Ferragosto”.

Dal canto suo, Pitta invece gli ha risposto elencando tutti gli adempimenti effettuati, a partire dalla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza (che poi ha chiesto documentazione integrativa a sua volta girata a Tutolo) e l’approvazione della delibera di Giunta con cui è stato concesso il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo temporaneo del sito medievale.

“La documentazione tecnica può essere fornita solo dalla ditta incaricata – ha scritto Pitta – a noi sconosciuta e comunque necessaria per il rilascio del parere. Ci siamo comunque resi disponibili ad accogliere lo spettacolo in qualsiasi altra data utile, siamo fiduciosi che possano arrivare i documenti necessari e che lo spettacolo possa farsi a chiusura dell'estate lucerina che si protrarrà sino alla prima decade di settembre”.

“Sarà per il prossimo anno – ha scritto Tutolo su Facebook – quando mi piacerebbe anche organizzare una sagra legata alle tradizioni popolari, per rendere la festa ancora più grande e gioiosa. Mi preoccuperò di inviare richiesta immediatamente: penso che un anno dovrebbe essere sufficiente per avviare l’iter e ottenere le autorizzazioni”.

