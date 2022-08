La famiglia De Parisio a Pietra

“La famiglia De Parisio tra Pietramontecorvino e la Capitanata nelle lotte tra svevi e angioini” è il titolo di un incontro fissato per sabato 27 agosto alle 19 al Giardino Pensile del Palazzo Ducale di Pietramontecorvino. Ad animarlo sarà Alessandro De Troia, studioso di storia medievale e divulgatore, e nell’occasione verranno anche presentati alcuni oggetti e abiti del periodo, ricostruiti fedelmente a partire da reperti e iconografie.

L’iniziativa è stata organizzata dalla parrocchia Santa Maria Assunta, in collaborazione con il Centro Studi Storico Archeologici del Gargano e il blog “Lucera: memoria e cultura”, con introduzione a cura del parroco don Gaetano Schiraldi.

Nella seconda metà del XIII secolo la Capitanata fu al centro di uno dei più grandi cambiamenti del Mezzogiorno italiano. L’ultimo dei regnanti svevi, Manfredi, figlio dell’Imperatore Federico II, fu sconfitto e ucciso a Benevento (1266). Carlo d’Angiò, primo esponente della casata degli angioini, instaurò il suo dominio sul Regno che a quel tempo si estendeva dall’Abruzzo fino alla Sicilia. L’attuale provincia di Foggia era divenuta in quegli anni il fulcro politico-amministrativo del Regno e mentre l’angioino imponeva il suo dominio, il giovane Corradino di Svevia organizzava l’esercito per tentare l’impresa di strapparlo al nuovo Re. Tra assedi, battaglie e cambi di casacca si inserisce la famiglia De Parisio, feudataria di Pietramontecorvino e di diversi centri limitrofi. Guglielmo, in particolare, fu protagonista degli eventi che videro un cristiano a capo di una città di saraceni e di una ribellione i cui echi arrivarono fino al nord Europa.

Red.