Crescono i giovani calciatori del San Pio X

La Scuola Calcio San Pio X di Lucera alla fine di questa sessione di mercato può tracciare un bilancio riguardante diversi suoi giovani atleti che disputeranno la prossima stagione in società che svolgono attività professionistica.

Si segnalano anzitutto l’approdo di Mario Scoccola al Cerignola (serie C), attaccante classe 2007 che giocherà nel campionato nazionale Under 17, dopo aver fatto benissimo proprio con il San Pio X, diventando capocannoniere del campionato Under 15 guidato da mister Mendolicchio. Al sodalizio ofantino arriva anche Davide Pergola schierato nel campionato Primavera.

Al Benevento (serie B) andrà invece di Piermauro Vitacchione, portiere classe 2009 che giocherà nella formazione Under 14. Proprio con la società giallorossa si è in effetti creato un solido rapporto di collaborazione, gestito dal direttore sportivo lucerino Maurizio Mastromatteo, visto che altri calciatori sono finiti in Campania nel recente passato.

Uno di questi era stato Raffaele Spanò, attaccante 2007, che dopo le importanti esperienze avute anche a Taranto, quest’anno giocherà a Foggia (serie C) nel campionato Primavera.

Vestiranno la maglia rossonera anche i riconfermati Giuseppe Carrozza (centrocampista 2005), Antonio Frazzano (centrocampista 2006) e Mirko Del Vecchio (portiere 2007), tutti pronti ad indossare ancora sul petto il logo del Foggia Calcio nei rispettivi campionati.

Altra riconferma di grande valore è quella di Antonio De Cristofaro (centrocampista classe 2000) in serie C con il Picerno che ha voluto tenere ancora il ragazzo nella propria rosa.

La dirigenza di Via Montegrappa ha espresso soddisfazione “nel vedere tutti questi ragazzi approdare nei professionisti, con la possibilità di vivere un sogno più da vicino, perché da 35 anni formiamo i giovani e diamo loro quante più opportunità per fare il grande salto”.

