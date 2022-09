Francesco Pio Paoletti: contadino youtuber in ascesa

Si fa presto a dire mi coltivo l’orticello. Basta confrontarsi con chi ha un minimo di esperienza, per comprendere che è un’operazione tutt’altro che semplice. L’errore e la conseguente delusione possono nascondersi dietro l’angolo dell’improvvisazione.

Sono infatti tante le informazioni da conoscere su piante, terreno e tecniche di coltivazione. Specie oggi che c’è più sensibilità verso il tema dell’agricoltura sostenibile. Dunque meglio approfondire.

Gli strumenti per approcciarsi alle novità e “scavare a fondo” in questo settore non mancano, specie in Rete. E prima di lanciarsi, mettiamo, in un’operazione di innesto, è bene ascoltare i consigli e i trucchi degli esperti.

Francesco Pio Paoletti è un appassionato di natura e agricoltura di Lucera e si può definire un contadino youtuber che nei suoi video raccoglie sapienza del passato e moderne soluzioni fornite da scienza e tecnologia.

Il canale “Paoletti’s Farm”, con Francesco che mostra praticamente come avvengono i vari processi e dà spiegazioni anche sugli attrezzi da utilizzare, le novità del settore agronomico sono a portata di mouse. Basta iscriversi con un clic sul canale per avere accesso all’ampia playlist dei filmati.

Scorrendo, si trovano anche i racconti delle affascinanti tradizioni del mondo agricolo locale e della cultura contadina.

In poco più di un anno e mezzo il canale “Paoletti’s Farm” ha raggiunto le 100mila visualizzazioni e non mancano i contenuti informativi sul suo sito www.paolettisfarm.it e le pagine Facebook e Instagram.

Un successo che arriva dall’intuizione di unire due sue competenze: la produzione di video, con un’esperienza ventennale nel campo televisivo e della comunicazione, anche come regista, per tv locali, regionali e nazionali, e la qualifica di naturopata, per realizzare una serie di video su vari argomenti: dai metodi per raccogliere mandorle alle interviste con esperti che illustrano le tecniche innovative per la raccolta delle olive (in particolare la potatura a “vaso policonico”), dalla situazione delle colture alle ricette, passando per la spiegazione dell’utilizzo di vari macchinari, a come nutrire il terreno fino ai rimedi naturali, con rubriche dedicate a medici e nutrizionisti.