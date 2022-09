Nuovo presidente Lions Club

Si è ufficialmente insediato il nuovo presidente del Lions Club di Lucera. Maria Costanza Sica ha rilevato il martelletto da Liana Benincaso, durante una cerimonia di avvicendamento a cui ha preso parte anche il Governatore del Distretto 108 Ab Roberto Mastromattei.

L’incarico durerà un anno, e nel direttivo spiccatamente al femminile figurano anche tre vice presidenti: Anna Maria Scrima, Maria Rosaria Ricci e Maria Teresa De Vita. Segretario è la stessa Benincaso, il tesoriere Giacomo De Nicola e il cerimoniere Saverino Creta. Responsabile del Global Membership Team è Antonio Cancellaro, del Global Service Team è Matilde Greco e del Comitato Marketing e Comunicazione Gianfranco Palumbo. Il tecnico informatico è Raffaele Calabrese. Gli altri consiglieri sono Germano Benincaso, Francesca Cipriani, Michele Celozzi, Antonio Cutruzzolà (delegato di zona), Michele De Palma, Luciano De Santis, Eliana Maggiano, Gerardo Roggia, Franco Stanca, Enrico Scarano e Marilena Talia.

Nominati anche i referenti di service. Per il progetto “Martina” Maria Teresa De Vita; per gli scambi giovanili Liana Benincaso; per la raccolta di occhiali usati Franco Stanca; per la sicurezza stradale Saverino Creta; per le Vie Francigene, Appia e cammini di Puglia Luciano De Santis.

Gli iniziative annunciate dal nuovo presidente sono lo “zaino sospeso”, tutti i service già avviati nelle scuole, gli incontri per conoscere i camminatori e le vie percorse e le attività nell’ambito delle cinque cause globali sostenute dal Lions Club International: vista, diabete, fame, ambiente e cancro pediatrico.

r.z.